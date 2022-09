Elképesztő videót tett közzé a NASA

Nehéz heteket él át az Észak- és Közép-Amerika, ugyanis komoly pusztítást végez a Fiona és az Ian hurrikán is. A minap a kontinens északi részén tomboló Fiona hurrikán középpontjába engedtek bele egy szörfdeszkára erősített drónt, ami megmutatta, milyen is belülről egy hurrikán. Most azonban a NASA-nak köszönhetően azt is láthatjuk, hogy a Nemzetközi Űrállomáson mit látnak a pusztító természeti jelenségből – írja a Guardian.

A NASA nagyjából egy perces felvételén a viharzóna látható, épp amikor a Föld körül keringő állomás elhalad felette. A jelenleg hármas kategóriájú hurrikán Floridában és Kubában érezteti leginkább hatását, melyre még a NASA is reagált, és biztonságba vitte 2600 tonnás holdrakétáját.

Az Ian hurrikán hétfőn érkezett meg a Kajmán-szigetekhez, később pedig már Kuba nyugati része felé tartott. A vihar ereje növekszik, és szinte biztos, hogy még a héten eléri Floridát. A terület kormányzója emiatt szükségállapotot rendelt el. A hurrikán miatt a Tampa-öböl térségében akár 2,4 méteres árhullámok és 25 centiméternyi csapadék is várható. Az elszigetelt területeken pedig még ennél is nagyobb csapadékmennyiség jöhet, teszi hozzá a hvg.