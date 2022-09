Vontatóra teszik a NASA 2600 tonnás rakétáját

Florida felé közeledik az Ian hurrikán, ezért a NASA úgy döntött, a sérülések elkerülése végett visszaviszik a szerelőcsarnokba az Artemis-I holdrakétát. A folyamatos javítás alatt álló rakéta kilövése így akár novemberig is elhúzódhat – írja az MTI a BBC jelentése alapján.

A Mexikói-öböl felől érkező hurrikán az előrejelzések szerint csütörtökön ér partot Floridában, ahol az állam kormányzója, Ron DeSantis szükségállapotot hirdetett. A Kennedy Űrközpontnál erős szelet és heves esőzést várható ebben az időszakban. A vihar nagy valószínűséggel nem tenne komoly kárt az űrrepülőtérben, de a NASA nem akarja megkockáztatni, hogy a sok milliárd dolláros Space Launch System (SLS) esetleg megsérüljön.

Miután az SLS-t visszaszállítják az űrrepülőtér szerelőcsarnokába (Vehicle Assembly Building), várhatóan már csak novemberben próbálják meg ismét útnak indítani. Az SLS-t egy óriási vontatóval húzzák majd vissza a csarnokba, de a művelet nagyon lassú, úgyhogy legalább fél nap, mire az űrrakéta az épülethez ér. A visszaszállítás a helyi idő szerint hétfőn 23 órakor kezdődhetett meg.

A NASA Artemis-programjának célja, hogy 50 év után ismét űrhajóst juttassanak a Holdra.

Az Artemis-I küldetésen az SLS nem visz magával legénységet, csak az Orion űrkapszulát szállítja el a Holdig, s azt megkerülve tér haza. Az eddigi kilövési kísérletek azonban nem sültek el jól, több sikertelen próba is fűződik az Artemis-I-hez. A következő, 2024-re tervezett misszióban már űrhajósok is lesznek a fedélzeten, és szintén megkerülik a Holdat. Várhatóan 2025 végén az Artemis-III misszió keretében már asztronauták is leszállhatnak a Hold felszínére.