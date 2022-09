Segítünk kiválasztani az igényeinek megfelelő legjobb wifi routert!

Egy jó router manapság elengedhetetlen otthon és a munkhelyen is, de nem mindegy, hogy milyen eszközt választunk a vezeték nélküli hálózatunk biztosításához. Az alábbi listában az eltérő igényekre szabott legjobb megoldásokat gyűjtöttük egy csokorba.

Napjainkban a vezeték nélküli hálózat olyan, mint az áram, az életünk lassan elképzelhetetlen nélküle – a munkahelyen és az otthonunkban egyaránt. Kapcsolódnak a számítógépeink, a telefonok, a nyomtatók, az online meetingekhez használt eszközök, továbbá az okosotthonos kiegészítők, amikből mindenhol egyre többel találkozhatunk. Ezek zavartalan kiszolgálásához profi eszközökre van szükség, és itt nemcsak a megfelelő sávszélességre kell gondolni, de arra is, hogy a router a lehető legtöbb kütyü számára tudjun (akár több csatornán) stabil kapcsolatot biztosítani, miközben a védettség miatt sem kell aggódni. Az ASUS kínálatában szerencsére bőven találunk ilyen eszközöket, ezek közül választottuk ki a legjobbakat, figyelembe véve az eltérő igényeket.

A lehető legjobb: ROG Rapture GT-AXE16000

A ROG (Republic of Gamers) az ASUS kifejezetten gamereknek szánt almárkája, és a Rapture GT-AXE16000 is az ő igényeikhez lett kialakítva. Ennek megfelelően zavartalan vele a játék vezeték nélküli hálózaton, viszont azon túl is megállja a helyét, legyen szó akár általános otthoni vagy éppen irodai használatról. Ez tudja az ultragyors sebességet biztosító WiFi 6E (802.11ax) szabványt, négy csatornát (2,4 GHz, két 5 GHz, 6 GHz) biztosít, ráadásul találunk rajta két 10 Gbps-os portot (a négy alap LAN csatlakozó mellett) és a WAN 2,5 gigabitre képes, hogy tényleg kihasználhassuk a WiFi 6 biztosította képességeket. A nyolc állítható antenna miatt a hatósugárra nem lehet panasz, az AiMesh technológiának köszönhetően a rendszer bővíthető, kapcsolódó alkalmazással gyerekjáték a beüzemelés és a beállítások kezelése, ez a router ráadásul olyan szolgáltatást is kínál, aminek hála, távolról csatlakozva még egy kávézó nyitott wifi hálózatán keresztül is biztonságosan netezhetünk.

Legjobb teljesítmény/érték arány: RT-AX86 sorozat

Otthonra és irodába is remek választás az ASUS RT-AX8S\U modell, ami a kor igényeinek megfelelően támogatja a legmodernebb Wi-Fi 6 szabványt (802.11ax) és a 160 MHz sávszélesség használatát, a lehető legnagyobb kapacitás és sebesség érdekében. Az elérhető két csatornán 2,4 GHz-en 574 Mbps, míg az 5 GHz-es sávon 2402 Mbps az elérhető maximum. A legújabb vezeték nélküli szabvány miatt ez az eszköz nemcsak az MU-MIMO, hanem az OFDMA technológiát is támogatja, ennek hála a régebbi modelleknél jóval hatékonyabb a csatornák kiosztása és zavartalan a kommunikáció akár több tucat eszközzel is – legyen szó mobilokról, laptopokról, okosporszívóról, okosizzókról, tévéről, konzolról vagy akár NAS-ról. Emellé társul még az üzleti szintű biztonság, illetve itt is adott az AiMesh technológia, tehát a router összeköthető kompatibilis eszközökkel, melyek segítségével a teljes lakásban, több helyiségben, sőt még a ház falain túl is gyors és megbízható hálózat biztosítható – akár külső biztonsági kameráknak is.

Pénztárcabarát: ASUS RT-AX1800U

Ha csak otthonra, vagy egy kisebb irodába keresünk megfelelő eszközt, miközben visszafogottabb büdzsében gondolkodunk, akkor az ASUS RT-AX1800U lehet a jó választás, ami már 20 ezer forint alatt hazavihető. Ez a modell is tudja a WiFi 6 (802.11ax) szabványt, és támogatja a már említett MU-MIMO és az OFDMA technológiát, így kiválóan alkalmas akár több tucat különböző eszköz kezelésére is. A router különlegessége, hogy egy 4G-s mobilnetes eszköz jele is megosztható általa, 2,4 GHz-en pedig 574 Mbps, míg 5 GHz-en 1201 Mbps maximum sebességet biztosít. A hátlapon gigabites WAN és három darab gigabites LAN csatlakozó található, adott továbbá a ingyenes AiProtection védelem a külső támadások ellen, és itt sem kell lebontani a bővíthetőséget biztosító AiMesh technológiáról.

Legjobb lefedettség: ASUS ZenWiFi Pro XT12

Ha mindennél fontosabb, hogy az otthonunk minden szegletében, az emeleten, sőt a falakon túl, a kertben is a lehető legjobb kapcsolatunk legyen, és az sem mindegy, hogy milyen formája van a routerünknek, akkor egyértelműen az ASUS ZenWiFi Pro XT12 a legjobb választás. A tényleg különleges külső olyan Mesh rendszert rejt, ami garantáltan lefed még egy nagyobb házat is, a hozzá tartozó külső területekkel együtt. A WiFi6 előnyeinek (BSS Color, az uplink és downlink OFDMA, valamint az 160 MHz-es MU-MIMO) hála minden egyes eszközünk számára stabil kapcsolatot biztosít, méghozzá akár 12 adatfolyam használatával, amelyeken együttesen akár 11000 Mbps sebesség érhető el. Az AiMesh technológiának köszönhetően a rendszer könnyen bővíthető újabb csomópontokkal a lehető legjobb lefedettség érdekében, ráadásul mindez könnyedén kezelhető az ASUS Router alkalmazásban, így a használat és a beüzemelés sem feltétlenül igényel szakembert.

Videójátékhoz: TUF-AX5400

Ha valaki kifejezetten gaminghez keres routert, de a ROG Rapture GT-AXE16000 meghaladja az erre szánt büdzséjét, akkor érdemes a TUF-AX5400 modellben gondolkodni, hiszen ezt az eszközt is videójátékra tervezte az ASUS. Dedikált játékcsatlakozót biztosít a routerre kötött gamer eszközöknek, akár 5400 Mbps egyesített adatátviteli sebesség is elérhető a csatornákon. Adott továbbá az AiMesh technológia az egyszerű bővíthetőséghez, van AiProtection Pro hálózati biztonság és videójátékos kiegészítőről lévén szó, a testreszabható AURA RGB világítás sem maradhatott le az eszközről. A legjobb és legstabilabb teljesítményről a speciális, szellőzőnyílásokkal sűrűn megtoldott kivitelezés, és a dupla hűtőborda gondoskodik, és a számos extra mellett itt is megkapjuk az Instant Guardot, ami biztonságos internetelérést nyújt a világon bárhonnan a router közbeiktatásával.

Amennyiben stabil, akadozásmentes WiFi-elérésre és megfelelő sávszélességre vágysz, az ASUS kínálatában minden igényre megtalálod az ideális hálózati megoldást! Válogass kínálatunkból!