Idén a Black Friday a felesleges készletek eltüntetéséről fog szólni

Az elmúlt néhány év gyökeres változásokat hozott a tech szférában: a koronavírus-járvány idején bevezetett karantén, majd az ezt követő hibrid munkavégzés teljesen átalakította a keresletet az elektronikus eszközök iránt, majd az orosz-ukrán háború mozgatta át a szálakat az erőforrások hiánya és az energiaválság miatt. Ezen felül a technológiai vállalatoknak is egyre fontosabb a fenntarthatóság, így már a közeljövőben ez is elengedhetetlen szempont a célok meghatározásához. A megváltozott fogyasztói szokásokról, az üzleti szféra igényeiről és a zöld jövőről beszélgettünk Győri Attilával, az ASUS Magyarország country managerével.

A koronavírus-járvány rendesen felborította a tech világot is, a pandémia hatásához pedig várhatóan adni fog még az orosz-ukrán háború miatti gazdasági recenzió is. Milyen tendenciákat lehet megfigyelni most a kereslet esetében?

A pandémiai kitörésekor hirtelen keresletnövekedést lehetett tapasztalni minden piaci szegmensben, akár üzleti akár otthoni felhasználókról beszélünk, hiszen sokan ebben az időben kényszerültek kompromisszumos lépésként bevezetni az otthoni munkavégzést, ehhez pedig a PC-nél mobilabb eszközre van szükség, azaz emelkedett a laptop kategória értékesítése, méghozzá eddig soha nem tapasztalt tempóban.

Ezt az emelkedést viszont azonnal nem képes lekövetni a kulcskomponensek beszállítói hálózata, gondolok itt processzorra, memóriamodulokra, vagy akár még ennél is kisebb építőelemekre. Ezek az ellátási láncok több negyedéves előre tervezéssel dolgoznak, nincsenek felkészítve az ilyen mértékű normától való eltérésre.

Ezt az ellátási láncban tapasztalható zavart termékhiányként éltük meg, hiszen a boltok polcain, relatív hamar, hiányos kínálatot találtunk csak, és ahogy szokott, a kereslet növekedése gyorsan árnövekedést is húzott maga után.

Ezt az orosz-ukrán háború tovább súlyosbította, mivel a világ neontermelésének közel 50%-át Ukrajna állítja elő, és a neon kulcsfontosságú nyersanyaga a félvezető gyártásnak. Azaz amikor éppen helyre állt volna a rend, egy újabb körülmény nehezíti a megfelelő ellátást.

Viszont az orosz-ukrán háborúnak más ennél komolyabb hatásai is vannak, látjuk ezt a menekültekre esetében is, de háborús helyzet az energiapiacon is komoly felfordulást okozott. Mivel télen a fűtés és az áram (néhol egy és ugyanaz) lesz az életben maradás feltétele, nem pedig az új laptop a háztartásban, kereslet jelentős növekedésére nem lehet számítani a lakossági piacon. Kicsivel talán más lesz a helyzet az üzleti szektorban, ott ugyanis minden körülmény ellenére a munka nem állhat meg.

Mi a jellemző kifejezetten a magyar piacra?

A kereslet hirtelen csökkenése fordítottan hat jelenleg a magyar piacra, és egyébként más országok piacára is, mindenhol túlkészletek jelentkeztek, és az árak sokkal gyorsabban kezdtek el zuhanni, mint amilyen tempóban a COVID elején emelkedtek. Azaz a mostani iskolakezdési akciók meglepően erősre sikerednek majd, érdemes figyelni melyik viszonteladó hálózat milyen ajánlattal jelentkezik. ASUS ajánlatokban nem lesz hiány, és sok helyen kiemelten erős ajánlatokkal találkozhatnak majd a vásárlók.

A kínálati piac várhatóan a fekete péntekig fog kitartani, ami ebben az évben nem egy mesterséges promóciós időszak lesz, hanem hűen a gyökerekhez, valóban a túlkészletek eltüntetéséről fog szólni a kereskedő és gyártói oldalon is.

Mik azok a technológiák, amik még a csökkenő kereslet mellett is népszerűek? Mi a slágertéma most?

Az OLED kijelző most egyértelműen az egyik legnagyobb sláger, hiszen a széles palettánknak köszönhetően nem csak a professzionális felhasználók élvezhetik az előnyeit, hanem szinte bárki. Aki pedig megtapasztalja az OLED lenyűgöző színvilágát és képélményét, soha többet nem szeretne hagyományos kijelzővel szerelt laptopot használni.

Ezenkívül sokszor terjednek szájról-szájra olyan praktikus ASUS megoldások, melyeket inkább csak felhasználás közben tapasztalnak meg a felhasználók. Ilyen például az egyre több modellünknél elérhető ErgoLift zsanér, mely a kijelző felnyitásakor automatikusan kényelmes pozícióba emeli a minden esetben magyar kiosztású billentyűzetet, illetve sok laptopunknál már biztosítja a 180 fokban való kihajtást is. A Numberpad 2.0-ról szintén sok visszajelzést kapunk, hiszen sokan dolgoznak számokkal, de egy kompakt laptopon nem nagyon férnek már el a dedikált numerikus billentyűk. A fejlesztők ezért az érintőpadba integráltak egy gombot, melyet megnyomva numerikus résszé és egyben számológéppé is változik az egész érintőpad.

Harmadrészt pedig kiemelném az innovatív dizájnt és egyedi megoldásokat, melyeket a magyar felhasználók közül is egyre többen keresnek. Ilyen például a 2 az 1-ben laptop és táblagép hibrid gamer gépünk, a ROG Flow Z13 vagy a gaming kategóriában elsők között mini-LED kijelzővel szerelt ROG Flow X16.

Az IDC jelentése szerint az Asus viszi a prímet a 2022 Q2-es eredmények alapján. Minek köszönhető ez? Miben lehet jobb az Asus, mint a versenytársak?

Az IDC és a Gfk méréseiben is sikerült első helyen végeznünk, ami egy kimagaslóan jó eredmény. A hazai csapat kemény munkája mellett természetesen a központi döntések, termékfejlesztési irányok is közrejátszottak ebben a sikerben. Örömmel tapasztaltuk az elmúlt években, hogy mind a felhasználók, mind a különböző országok ASUS dolgozóinak véleményét egyfelől ki is kérték, másfelől pedig lehetőségük szerint fel is használták a termékfejlesztéshez.

Ha a siker kulcsát kellene megfejtenem, akkor mindenképpen megemlíteném a széles kínálatunkat, mely a megbízhatóságra és biztonságra fókuszáló üzletemberektől kezdve a kimagasló játékélményre vágyó fiatalokon keresztül a laptopját csak böngészésre és sorozatozásra használó felhasználókon át tényleg mindenki számára kínál egy hozzá legjobban illő, praktikus, elérhető árú modern laptopot.

Az OLED kijelzős laptopok hazai elterjedése erre remek példa, hiszen viszonylag rövid időn belül tudtunk olyan palettát felépíteni a hazai piacon, hogy ezt a tényleg látványos javulást és elképesztő képminőséget kínáló technológiát egy olyan átlagfelhasználó is megtapasztalhatja, aki mondjuk 300 000 Ft alatt keresne egy modern laptopot.

A járvány miatt nemcsak a kereslet alakult át, hanem a munkavégzés is, ami az üzleti életre, így az üzleti termékekre is hatással van. Milyen innovációkra számíthatunk a közeljövőben, amelyek megkönnyítik az új, hibrid munkavégzést? Merre indul el az Asus?

A modern vállalatoknak radikális rugalmasságra van szüksége és mi ezt szeretnénk teljeskörűen kiszolgálni. Az informatikai döntéshozók számára ez azt jelenti, hogy a jövőbeni IT-befektetési döntésekhez gondos egyensúlyra lesz szükség az alkalmazottak elégedettsége és a vállalati célok és célkitűzések között. A szervezetek számára most az a legfontosabb, hogy támogassák a bármikor és bárhol működő digitális munkaerőt. A felhőalap-alapú működés kiépítésével, a technológiai megoldások ésszerűsítésével és a nagy teljesítményű eszközök biztosításával a vezetők reménykedhetnek abban, hogy szervezeteiket a fellendülésen túl az egészséges növekedés felé orientálják.

Az ASUS eddig is élenjárt az innovatív és a munka hatékonyságát növelő termékek fejlesztésében és ezt a környezeti hatások csak megerősítették. Az üzemidő és a hatékonyság növelése fontos számunkra, csakúgy, mint a sokoldalúság és az adatbiztonság, mely az egyik legérzékenyebb pont manapság egy vállalat életében. Ha a kedvenc konkrét termékfejlesztéseinket kellene felsorolnom, akkor az AI zajszűrős mikrofont emelném ki elsők között, hiszen tapasztalt szülőként 2019 óta rengeteg online megbeszélésen kellett otthonról részt vennem, ahol a gyerekek boldogan játszhattak a háttérben, hiszen a mikrofon csak az én hangomat engedte tovább a megbeszélés résztvevőinek. A fizikai webkameratakarók beépítése a felhasználók magánszférájának biztosításában segédkezik, az 5G modul megjelenése a mobilitásban nyit új élményt, míg az OLED kijelzős modellek a lenyűgöző képvilág mellett a dolgozók egészségére is ügyelnek, hiszen a hagyományos kijelzőknél akár 70%-kal kevesebb káros kék fényt bocsájtanak ki.

Nemcsak a hardverre, hanem a szoftverre is igaz, hogy új igényeket támasztunk a megváltozott munkavégzés miatt. Milyen újításokra számíthatunk ezen a területen? Mik most a legnépszerűbb üzleti szoftverek? Mire használhatók ezek, miben jók?

Ugyan nem a szoftverek jelentik az elsődleges piacunkat, mégis jól tudjuk, hogy akkor segíthetjük leginkább partnereink fejlődését, ha teljeskörű támogatást nyújtunk. Erre az ASUS menedzsmentmegoldásai szolgálhatnak példaként, hiszen biztosítják a rendszergazdák és IT-managerek számára, naprakész információval rendelkezzenek a géppark állapotáról és ezzel párhuzamosan távolról is segítsék a dolgozókat. Az ASUS Control Center például egy ingyenes, valós idejű IT-figyelési és felügyeleti szoftvercsomag, mellyel a megfelelő személyek akár távolról is azonnal ránézhetnek a vállalat hardveres és szoftveres erőforrásai és ha szükséges, akkor módosításokat is elvégezhetnek.

A MyASUS applikációnk az üzleti és a fogyasztói piacon is bekapcsoláskor elérhető a számítógépeinken. Ebben a szoftverben állítható például a gépek teljesítménye, de itt végezheti el a felhasználó a komolyabb frissítéseket is, illetve felveheti a kapcsolatot az ASUS ügyfélszolgálattal. A Link to MyASUS funkció az okostelefonos integrációt segíti, hiszen a beállítása után egyszerűvé válik a fájlátvitel még úgy is, hogy laptopod az irodában van a telefon meg nálad otthon, illetve ami nekem nagy segítség egy munkanap során az az, hogy a laptopról is fogadhatóak és indíthatóak a telefonhívások, de emellett még számos egyéb hasznos funkcióval is rendelkezik.

A tech szektor az egyik leginkább környezetszennyező mind közül, jellemzően nem a környezettudatosság jut róla az eszünkbe. Mégis, egyre több tech cég állítja középpontba a környezettudatosságot. Az Asus hogyan törekszik erre? Mik a fenntarthatósági fókuszok a cégnél?

A fenntarthatósági céljaink négy fő szemponton alapulnak – zöld termékek, ellátási lánc menedzsment, fenntartható működés és társadalmi részvétel. Ennek megfelelően egyfelől mindig a legmodernebb hardverekkel frissítjük kínálatunkat, az új megoldások pedig rendre hatékonyabbak, tehát kevesebb energiát használnak akár nagyobb erő biztosítása mellett is. A termékfejlesztési osztályunk pedig 2025-re komoly célokat tűzött ki annak érdekében, hogy egyre több környezetbarát anyagot használjunk fel gépeinkhez úgy, hogy az ne menjen a megszokott minőség rovására. Igyekszünk a termékek mellett praktikus megoldásokat is fejleszteni a környezetbarát módon.

Erre remek példa a készülékek csomagolása, hiszen a töltők doboza például egyre több esetben laptoptartóvá alakítható, így nem kell újabb műanyag vagy fém terméket vásárolni az új gépek mellé.

Ezenfelül 2019-ben a világon elsőként kaptuk meg tech cégként az SGS ISO 20400 beszerzési menedzsment teljesítményértékelési nyilatkozatát és termékeink Energy Star tanúsítvánnyal is rendelkeznek. Mi több, a laptopjaink energiahatékonysága 2021-ben átlagosan 37,6 százalékkal haladta meg az Energy Star elvárásokat. 2017 óta 1064 tonna újrahasznosított műanyagot használtunk fel, míg 2019 óta 33 000 tonna elektronikai hulladékot hasznosítottunk újra.

A fenntartható működésre remek példa a 2019-ben elkészült az új vállalati központunk, mely energiatakarékos és környezetbarát szellemben lett megtervezve és felépítve. A társadalmi felelősségvállalás is fontos számunkra, bár nem tartozunk azon vállalatok közé, akik ezeket a megmozdulásokat egyfajta marketingeszközzé konvertálják. Arra viszont büszke vagyok, hogy a Migration Aidnek több mint egy tucat ASUS számítógéppel segítettünk az ukrán válság kitörése után.

Mit hoz az Asusnál a jövő? Milyen irányba indul el a cég, milyen innovációkat várhatunk a következő években?

Az innováció sosem áll meg nálunk és a Zenbook Fold 17 OLED személyében az év utolsó hónapjaiban is egy nagyon érdekes termék debütál majd a hazai piacon. A hajlítható OLED kijelzővel szerelt megoldáshoz hasonlóra még nem volt példa a laptopok és tabletek piacán. Abban továbbra is hiszünk, hogy a laptopok jelentik a legjobb megoldást arra, hogy a munka és szórakozás mellett szinte az egész digitális életünket bárhol menedzselni tudjuk, hiszen egy okostelefon sokrétű, de munkára például nem nevezném ideálisnak és ha választanom kéne, akkor a kedvenc sorozatomat is inkább 14-15 colos gyönyörű OLED kijelzőn nézném, mint egy 6 hüvelykes mobilon.

2023 elején pedig a CES 2023 kiállítás alkalmával rengeteg újdonságot mutatunk majd be, melyek minden területen szolgálnak majd innovatív fejlesztésekkel és természetesen tőlünk elvárt módon egy-egy merész húzásra is lehet számítani.