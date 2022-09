Kiderült, mikor érkezik az iOS 16

Az Apple az új iPhone-ok leleplezése után hivatalosan is bejelentette, hogy szeptember 12-én érkezik meg a legújabb operációs rendszere, az iOS 16. Az ingyenes frissítést először tavaly júniusban, a Worldwide Developers Conference 2022 során jelentette be a gyártó, júliusban pedig egy nyilvános béta-változatot is kiadtak hozzá, így sokaknak már nem fog újdonságot hozni a rendszer, írja a Verge.

A legnagyobb újdonság egyértelműen az Always-On Display-jel ellátott, változtatható záróképernyő lesz. Itt, az andoroidos készülékekhez hasonlóan teljes mértékben testre szabható lesz a megjelenés: különböző widgeteket helyezhetünk el rajta, valamint a betűtípusról és a dizájnról is a felhasználó dönt majd. Az értesítések megjelenési módját is személyre szabottan lehet majd kiválasztani.

Több olyan funkció is lesz emellett, amely azt segíti elő, hogy ne kelljen felnyitnod a mobilt: élő sporteseményeket, és az ételrendelés állapotát is a zárolt képernyőn lehet majd követni.

A Focus filters opció segítségével a levelezésünk is rendezettebb lehet: kizárhatjuk a zavaró elemeket, és könnyedén külön lehet majd választani a munkahelyi és privát e-maileket. Az iOS 16-ban a nemrégiben elküldött üzeneteket is lehet majd szerkeszteni és törölni. Az új iCloud fotógalériában pedig pár gombnyomással oszthatjuk meg családtagjainkkal a legfrissebb fotókat és videókat. Ezen kívül rengeteg apró fejlesztés érkezik még, amit a gyártó látványos animációkkal társítva mutatott be.

Az új operációs rendszer érkezését úgy ütemezte a gyártó, hogy az új iPhone-ok szeptember 9-ei előrendelése után, de még a szeptember 16-ai megjelenés előtt elérhető legyen minden készüléken. Az iOS 16 az iPhone 8-ra és az annál újabb mobilokra lesz telepíthatő. Emellett érkezik a WatchOS 9 is az Apple Watch Series 4-re és az ennél újabb órákra. Azonban ahogy arról korábban már írtunk, az iPadOS 16 kiadása késni fog, ami meglepő az almás cég részéről, tekintve, hogy a két operációs rendszert egyszerre szokták elérhetővé tenni.