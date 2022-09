Eljött a pillanat, az Apple bemutatja az iPhone 14-et

Hónapok óta lázban tartja a kütyük, de leginkább az Apple-termékek szerelemeseit az iPhone 14 széria érkezése, amiről egyre több pletykát lehetett hallani az utóbbi időben.

Felmerült a Mini széria elkaszálása, hogy helyette a Max és Plus modellekre kerüljön a hangsúly, de emellé áremelkedésről, a kamerasziget elbúcsúztatásáról és a nagyobb tárhelyről is szóltak a híresztelések. Fontos újítás lehet továbbá a képernyőbe épített ujjlenyomat-olvasó, de az iparági pletykák szerint ezt csak a következő, 15-ös szériában mutatja be a gyártó.

A pletykálásnak ugyanakkor most már vége, hiszen az Apple magyar idő szerint este hétkor kezdődő Far Out elnevezésű rendezvényén végre minden kiderül az iPhone 14 telefonokról.

Cikkünk folyamatosan frissül.