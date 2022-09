Magyarok is játszhatnak a League of Legends idei világdöntőjében

Ez lehet most a legjobb gamer füles, de nem való mindenkinek

2022-ben ismét visszatér a Red Bull Solo Q hivatalos 1v1 League of Legends versenye, a New York-i döntőn pedig egy szerencsés hazai versenyző is részt vehet majd Magyarországot képviselve – olvasható a Red Bull eseményében.

Tavaly 33 országból 55 ezer résztvevő regisztrált azért, hogy Red Bull Solo Q hivatalos 1v1 League of Legends versenyének győztese legyen. Idén is nagy az érdeklődés a kihívás iránt: több mint 20 országban tartanak selejtezőket. Ez azonban nem a klasszikus öt az öt elleni játék lesz, a Red Bull Solo Q egyedülálló kihívást kínál, ahol a játékosok három mód közül választhatnak, hogy megnyerjék az 1 az 1 elleni csatát.

Ahhoz, hogy a versenyző győztesen kerüljön ki a párbajból, a következő célok egyikét kell elérnie: legyőzni kétszer az ellenfelet vagy elpusztítani az ellenfél tornyát.

A magyar selejtezőket szeptember 3-án és 10-én tartják online, a legjobb 16 induló pedig szeptember 23-án a Gamerlandban már élőben csatázhat azért, hogy kvalifikálja magát a világdöntőre. A verseny fődíja a részvétel mellett a New York-i döntőre történő kiutaztatás és a teljes ellátás. A magyar döntős 16 versenyző nagyértékű elektronikai cikkekből álló jutalomban is részesül majd.