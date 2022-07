1460 milliárd forintos üzletet kötött a Sony

Egyre nagyobb teret nyer a videojátékpiacon a Microsoft és a Sony. A japán vállalat pénteken bejelentette, hogy felvásárolta a Destiny 2 fejlesztőjeként ismert Bungie-t. A tervről már januárban is lehetett hallani, azonban most hivatalosan is lezárult az akvizíció, ami nem volt épp olcsó. Az üzletet nagyjából 3,7 milliárd dollárért, forintba számolva 1462 milliárd dollárért zárta le a Sony, írja a Verge.

– mondta Pete Parsons, a Bungie vezérigazgatója a bejelentéskor, amelyből az is kiderült, hogy a fejlesztésben lévő játékok nem lesznek PlayStation-exkluzív tartalmak. A Sony azonban azt tervezi, hogy a Bungie-ra támaszkodik a többplatformos fejlesztések és az élő játékszolgáltatások terén. A japán vállalat a PlayStation jövőjének fontos részeként tekint az élő szolgáltatást nyújtó játékokra, mivel 2026 márciusáig több mint tíz ilyen játék megjelenését tervezi.

The agreement to acquire Bungie has closed. So now we can officially say… welcome to the PlayStation family, @Bungie! pic.twitter.com/x5jVmelaxl

— PlayStation (@PlayStation) July 15, 2022