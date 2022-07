Megvan, mikor jön az év legjobban várt játéka

PC-n is hatalmas durranás a God of War

Azt már korábban is lehetett tudni, hogy 2022-ben, több mint négy év várakozás után végre visszatér a God of War-széria, azonban a Playstation mindeddig titkolta a pontos megjelenés dátumát. Most kiderült, hogy 2022. november 9-én jelenik majd meg a God of War: Ragnarök című játék Playstation 4 és 5 konzolokra. A bejelentéshez pedig egy gyönyörű, akciódús kedvcsinálót is kaptunk, ami a Father and Son címet viseli.

Az első God of War játék még 2005-ben látott napvilágot, amelyben bemutatták a játékosok számára Kratost, az elátkozott trójai harcost. Ezt követően egy komplett trilógián keresztül mészárolhattunk le minden görög istenséget, aki kicsit is hozzájárult a harcos hányattatott sorsához. A sorozat több konzolgeneráció óta jelen van, a trilógia után pedig még egy előzményjáték is készült a God of Warhoz, majd ötéves pihenőre vonultak a fejlesztők.

Az anyacég és a Santa Monica Studios azonban nem tudta elengedni a szériát, a rajongók legnagyobb örömére. Végül 2018-ban tért vissza a sorozat, megújult játékmenettel, egy érettebb Kratosszal és egy komoly érzelmi töltetű történettel, ami a görög után a skandináv mitológiát mutatja be a nézőnek. Innen veszi majd fel a fonalat a Ragnarök.