Már bárki megmentheti a forintot a 400-as eurótól

Június harmadik hetében ismét történelmi mélypontot ért el a forint-euró árfolyam. Hétfő délután már 402 forintba került egyetlen euró, amely sokakat megbotránkoztatott. A közösségi oldalakat ellepték az erről szóló mémek és dühös kommentek, azonban a Twitteren született meg a tökéletes megoldás.

Farkas Balázs, videojátékok fejlesztésében is közreműködő író ugyanis közösségi oldalán tette közzé az első önálló fejlesztésű videojátékát, a Forint Defendert. Ebben az arcade gameket megidéző alkotásban egyetlen dolga van a játékosnak: megakadályozni, hogy az euró elérje a 400 forintot. A játékot böngészőben lehet elindítani, így lehet megpróbálni azt, ami a valóságban nem sikerült: meggátolni a forint romlását.

FORINT DEFENDER!

It’s finally here, my first solo developed & published PC game! You have to stop 1€ reaching 400 HUF! Click to run in browser and click again to make the window active. (Please consider the support button, even 1€ would make me rich.)https://t.co/cHb3zMsihG

— Balázs Farkas (@fbdbh) June 14, 2022