Megvannak a PlayStation Plus májusi ingyen játékai

Már csak pár nap van hátra áprilisból, így a Sony menetrendszerűen bejelentette a PlayStation Plus májusi ingyen játékait, aminek keretében a szolgáltatás előfizetői ismét három játékhoz juthatnak hozzá: FIFA 22 (PS4, PS5), Tribes of Midgard (PS4, PS5) és Curse of the Dead Gods (PS4).

A játékok május 3-tól (kedd) elérhetők az előfizetők számára, május 2-ig (hétfő) pedig még igényelhető az előző havi kínálat: Hood – Outlaws & Legends (PS4, PS5), Slay the Spire (PS4), Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (PS4).

A PS Plus egy extra szolgáltatás a PS4 és PS5 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a playstationös videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.