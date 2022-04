Mégis megkapják a magyarok a PlayStation streaming szolgáltatását

A Sony március 29-én jelentette be új szolgáltatásait, amivel a Microsoft-féle Xbox Game Passnak igyekszik konkurenciát állítani. Az átalakított PlayStation Plus három különböző szintet kínál (Essential, Extra, Premium), eltérő áron, szintenként bővülő szolgáltatásokkal és előnyökkel.

Bár a bejelentéskor még úgy tűnt, hogy Magyarország lemarad arról a listáról, ahol a streamelés opciót tartalmazó PS Plus Premium is elérhető lesz, de a hivatalos PlayStation blog egyik legújabb bejegyzéséből kiderül, hogy a szolgáltatás (tervezett) európai indulásakor, azaz június 22-én itthon is elő lehet majd fizetni a PS Plus mindhárom változatára.

PlayStation Plus Essential:

Ugyanaz, mint most a PlayStation Plus szolgáltatás

Havonta két ingyen letölthető játék

Exkluzív kedvezmények

Felhőtárhely a játékmentéseknek

Online multiplayer hozzáférés

Ár: 9 euró havonta / 25 euró negyedévente / 60 euró évente

PlayStation Plus Extra:

Minden, ami a PlayStation Plusban elérhető

Legalább 400, rendszeresen frissülő PS4 és PS5 játék, amik bármikor letölthetők. Köztük olyan címek, mint a Death Stranding, a God Of War, a Marvel’s Spider-Man, a Marvel’s Spider-Man – Miles Morales, a Mortal Kombat 11 és a Returnal

Ár: 15 euró havonta / 40 euró negyedévente / 100 euró évente

PlayStation Plus Premium

Minden, ami a PlayStation Plus és Extra szinten elérhető

Bónusz 340 játék: felhőből streamelhető PS3-as címek, illetve letölthető és streamelhető PS1-es, PS2-es és PSP-s címek

Időkorlátos próbaverziók különböző játékokhoz

Ár: 17 euró havonta / 50 euró negyedévente / 120 euró évente