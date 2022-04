Idén sem lesz E3, elmarad a legnagyobb videójátékos rendezvény

A szervezők ígérete szerint 2023-ban megújult formában tér vissza a világ legnagyobb videójátékos eseménye.

2020 után idén is elmarad a világ legnagyobb videojátékos rendezvénye, az E3. Azt már korábban jelezték a szervezők, hogy személyesen nem fogják megtartani az expót, csütörtökön viszont az is kiderült, hogy idén online formában sem lehet majd követni a gyártók bejelentéseit – írja az IGN.

A hírt elsőként a Razer vállalat PR-vezetője, Will Powers jelentette be Twitteren, később pedig az eseményt szervező ESA (Entertainment Software Association) hivatalos e-mailben is megerősítette, hogy – az eredeti tervekkel ellentében – semmilyen formában nem rendezik meg az eseményt 2022-ben. Annyit viszont elárultak, hogy 2023-ban megújulva tér majd vissza az Electronic Entertainment Expo. Az ESA azt is hozzátette, a 2022-es esemény törlésére azért volt szükség, hogy minden erőforrásukat a jövő évi bemutatóra összpontosíthassák.

Legutóbb 2020-ban fújták le teljes egészében az eseményt, akkor a pandémia miatt, tavaly viszont online formában az érdeklődők már követhették a videojátékkal kapcsolatos bejelentéseket.