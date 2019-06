A mosdó lett a veszte a népszerű videósnak

A Dr DisRespect (Herschel Guy Beahm IV) nevű streamernek nem volt jó napja: amellett, hogy a Twitch felfüggesztette a csatornáját, még az E3 rendezvényre szóló belépőjét is érvénytelenítették. Minderre egy meggondolatlan ötlettel szolgált rá, ugyanis kitalálta, hogy a játékexpónak helyt adó Los Angeles Convention Center egyik mellékhelységéből jelentkezik be élő adásban a Twitchen, amit elmondása szerint az első olyan közvetítésének szánt, ami nem a stúdiójából történik, hanem kint az életben.

Dr Disrespect streams inside an E3 bathroom, gets banned from Twitch https://t.co/7SsC0xRL9W pic.twitter.com/OKd1B9rFDx — Kotaku (@Kotaku) June 12, 2019

Több ezer néző követte, ahogy DisRespect az őt követő operatőr segítségével közvetíti, miként könnyít magán, nem is egyszer, kétszer is. A problémát az okozta, hogy a felvételen mások is láthatók voltak (egy tízéves kisfiú is), a Twitch szabályzata pedig kiköti, hogy senkit nem lehet a beelegyezése nélkül kellemetlen helyzetbe hozva videózni, főleg nem megzavarni a privát szféráját, a mellékhelység használata pedig eléggé annak számít. A több mint 30 ezer követővel rendelkező csatornát ezért felfüggesztették.

DisRespect ráadásul törvényt is sértett, mivel Kaliforniában bűnténynek számít nyilvános mosdóban kamerázni, akár fél év börtön és 1000 dollár büntetés is járhat érte, és ez még súlyosabb akkor, ha kiskorú látható a felvételen.