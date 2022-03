Így manipulálja Oroszország a Twittert

Kiskaput talált Oroszország a Twitter álhírek elleni gépezetében – írja a BBC. A közösségi oldal az orosz-ukrán háború kitörése után kijelentette, hogy kiveszi az orosz állami médiát az ajánlható, ezzel nagyobb elérést kapható profilok közül,

ez azonban nem vonatkozik az orosz állami profilokra, amelyek ugyanúgy működhetnek, mint eddig.

Annak ellenére, hogy a Twitter használata tilos Oroszországban, az orosz kormány rengeteg hivatalos Twitter-fiókkal rendelkezik – a BBC több mint 100-at talált belőlük. A néhány ezer követővel rendelkező külföldi képviseleteket vagy nagykövetségeket takaró fiókoktól a több mint egymillió követőig terjedő fiókokig különböző szinteken találni orosz befolyást. Putyin elnöknek saját profilja van. A Twitter ezek közül számos fiókot orosz kormányzati szervezetként jelöl meg.

Tim Graham, az ausztrál QUT Digitális Médiakutató Központ közösségimédia-elemzője szerint a Twitter moderálási politikájának „kiskapuja” az, hogy ezek a profilok még mindig boostolhatók, ez pedig lehetővé teszi az orosz kormány számára, hogy félretájékoztassa az embereket. Kétség ne férjen hozzá, rengeteg profil ezt teszi: a BBC példaként annak az ukrán nőnek az esetét hozza fel, akinek a fotója bejárta az internetet a háború elején. Olena Kurilo Csuhuivban lakik, a városban folyó harcok során megsérült, a bekötözött, véres arcáról készült képet felkapta a világsajtó. Annak ellenére, hogy több független hírügynökség megerősítette, hogy a fotó valódi, az orosz állami Twitter-oldalak álhírként kezdték el terjeszteni, és azt állították, hogy a nő meg sem sérült, néhány nap múlva készült róla fotó, amelyen jól látszik: semmi baja.

Your daily #Fakes pushed by the Western media

❌ Russia indiscriminately bombs civilian infrastructure, including shopping malls

✅ The “Retroville” mall in Kiev was closed down and used as a shelter and resupply depot for 🇺🇦 artillery and multiple launch rocket systems pic.twitter.com/OI071ElzGk

— Russian Mission in Geneva (@mission_russian) March 21, 2022