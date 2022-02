Elárasztották a netet a hamis képek és videók az ukrajnai háborúról

Az Ukrajna és Oroszország közötti háború az első olyan európai háborús helyzet, amit végigkísér a közösségi média is – azt viszont már valószínűleg mindenki tudja, hogy rengeteg álhír, megszerkesztett kép és videó kering az interneten, és nagyon nehéz kiszűrni, hogy melyik hamis, és melyik valódi. A Bellingcat táblázatba gyűjti össze, hogy milyen, az oknyomozó újságíróik szerint gyanús vizuális anyag kering az interneten a témában.

A Lakmusz tényellenőrző-portál össze is gyűjtött néhány olyan képet és videót, amely a közösségi médiában kering, de valami sántít vele kapcsolatban. Megemlít például egy állítólagos ukrán robbantás után készült felvételt, amelyről igazságügyi orvosszakértő rántotta le a leplet, vagy a lengyel támadásokról, amik meg sem történtek, vagy legalább is nem úgy, ahogy az Telegramon kering.

A Gizmodo is összegyűjtött néhány felvételt, amiről már most lehet tudni, hogy nem valódi. A portál 9 olyan videót talált, ami már nagy népszerűségre tett szert, mégis megtévesztő – az egyik például nem is valódi felvétel, hanem egy videójátékból szerkesztették. A következő videó pedig egy 2015-ös kínai robbantásról felvétel:

Fontos kritikával élni a neten terjengő képekkel és videókkal szemben. A Lakmusz szerint a közösségi médiában és az orosz állami sajtóorgánumokban terjedő, megkérdőjelezhető hitelességű videók többek közt azt a célt szolgálják, hogy Ukrajnát tüntessék fel agresszív félként.