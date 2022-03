Ezek a Windows 10 és 11 közötti legnagyobb különbségek! – Windows már 2600 forinttól a tavaszi vásáron (x)

Még mindig nem tudjátok, hogy a Windows 10 vagy a Windows 11 mellett döntsetek-e? Most megmutatjuk a lényeges különbséget, hogy könnyebb legyen a választás, alább pedig nagyon jó áron meg is vásárolhatjátok a legnépszerűbb operációs rendszer ezen verzióit.

1. különbség: TPM 2.0

Már szinte mindenki tudja, hogy a Windows 11 telepítéséhez vannak minimális rendszerkövetelmények, amelyek közül a TPM (Trusted Platform Module) 2.0-s verziója (az 1.2 vagy annál magasabb verzió is elfogadható) szükséges. Valójában minden korszerű, Windows 10-zel előretelepített számítógépben van TPM modul, korábban nem volt követelmény, ettől viszont a Windows 11 esetében eltértek.

2. különbség: Tálca

A megjelenésből ítélve a Windows 11 tálcája megörökölte a korábbi nagy ikonokat, viszont alapértelmezés szerint középre vannak tájolva. Ha nem tudtok hozzászokni ehhez az új kinézethez, akkor természetesen a tálcát balra is igazíthatjátok. Alkalmazások szempontjából számos, a Windows 11-re jellemző funkcionális komponens került hozzáadásra, többek között képernyőkép-eszközök, csoportos csevegés eszközei stb.

3. különbség: Csempék

A Windows 10 Start menüjében a már megszokott elrendezés, hogy balra egy alkalmazáslista, jobbra pedig csempék jelentek meg, amelyeket keresztül a gyakran használt alkalmazásokat indíthattátok el. A Windows 11-ben a csempéket eltávolították, és helyette rögzített alkalmazás ikonokat használhattok, ezek működése azonban megegyezik a csempékével.

4. különbség: Gépház

A Windows 10-ben lévő Gépház megnyitásakor tematika szerint csoportosított beállításokkal találkozhattatok, amelyekre kattintva a megjelent egy lista a funkciókról. A Windows 11-ben ez teljesen megváltozott, a Start menüben rögzített Gépház ikonra kattintva egy teljesen más felület vár titeket. A bal oldalon jelennek meg listaszerűen a főbb kategóriák, rájuk kattintva pedig az ablak jobb oldalán az ahhoz tartozó opció lista.

Most, hogy a Keysworldsnél elindult a Tavaszi Vásár, mind a Windows 10, mind a Windows 11 a legjobb áron kaphatók, nektek már csak ki kell választanotok, hogy melyik verzió tetszik jobban. Ha még szükségetek lenne Office csomagra is, most a legjobb áron megkaphatjátok, ráadásul kuponkódok pötyögése nélkül! További népszerű szoftvereket is találhattok akár 58%-os kedvezménnyel.

Különleges ajánlatok limitált ideig!

Az alábbi termékek esetében nincs szükség kuponra, ezek már a legjobb árak:

· Microsoft Windows 11 Professional – 1PC – 6 280 Ft

· Microsoft Windows 10 Professional – 1 PC – 2 640 Ft

· Microsoft Windows 10 Professional – 2 PC – 3 740 Ft (csak 1 870 Ft/PC)

· Microsoft Office 2021 Professional Plus – 1 PC – 13 010 Ft

· Microsoft Office 2019 Professional Plus – 1 PC – 9 360 Ft

· Microsoft Office 2016 Professional Plus – 1 PC – 7 130 Ft

Windows + Office csomagok 58% kedvezménnyel (Kupon: BBF58)

· Microsoft Office 2021 Professional Plus – 5 PC – 23 730 Ft

· Office 2021 Pro + Windows 11 Professional csomag – 16 550 Ft

· Office 2021 Pro + Windows 10 Professional csomag – 14 050 Ft

· Office 2019 Pro + Windows 11 Professional csomag – 14 050 Ft

· Office 2019 Pro + Windows 10 Professional csomag – 10 930 Ft

· Office 2019 Pro + Windows 10 Home csomag – 11 240 Ft

· Office 2016 Pro + Windows 10 Professional csomag – 8 260 Ft

· Office 2016 Pro + Windows 10 Home csomag – 8 430 Ft

· Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac – 21 230 Ft

· Microsoft Project Professional 2021- 1 PC – 10 300 Ft

· Microsoft Visio Professional 2021 – 1 PC – 9 210 Ft

· Microsoft Project Professional 2019 – 5 460 Ft

· Microsoft Visio Professional 2019 – 4 680 Ft

Extra ajánlatok – Az olcsónál is olcsóbban! 52% kedvezmény a BBF52 kuponnal

· Windows 10 Home – 2 820 Ft

· Windows 10 Home – 2 PC – 4 460 Ft (csak 2 230 Ft/PC)

· Windows Server 2022 Standard – 11 420 Ft

· Windows 11 Home – 5 890 Ft

Hogy lehet ilyen olcsó? Mit kell erről tudni?

· Fontos tudni, hogy kétféle licenc van, a kereskedelmi, amit a Microsoft webshopjából is meg lehet vásárolni és az OEM, ami az Original Equipment Manufacture (eredeti berendezés-gyártó) rövidítése. Funkcionalitásában mind a kettő ugyanazt tudja.

· Az Európai Unióban teljesen legálisan lehet használt szoftvert értékesíteni az Európai Bíróság döntése értelmében.

· Különbség van viszont a támogatás és a felhasználás terén a két verzió között. A kereskedelmi verziót lehet több számítógépen használni, míg az OEM változat ahhoz a hardverhez kötődik, amelyiken először aktiválták.

· A KeysWorlds.com webáruház úgynevezett OEM licenceket árul. Ezeket azok a cégek vették meg – a kereskedelminél kedvezőbb áron – a Microsofttól, amelyek összeszerelik például a PC-ket, laptopokat. Egyes OEM példányokat nem használnak fel az eredeti vevők, hanem kereskedelmi forgalomba kerülnek.

· A KeysWorlds.com naponta nagyjából 1500 licencet ad el világszerte, tehát percenként vesznek tőlük egyet. Garanciális visszatérítés pedig csak az esetek 1 százalékában fordul elő.

A rendelés után szinte azonnal érkezik egy e-mail a termékkulccsal. A szoftverekre egy éves teljeskörű garanciát vállal az eladó, bármilyen probléma esetén azonnal visszatérítik a vételárat. Amennyiben ezzel kapcsolatos ügyintézésre lenne szükség, a KeysWorlds 24/7-es ügyfélszolgálatát a support@keysworlds.com email címen tudjátok elérni.

A fenti írás hirdetés, nem tükrözi a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét, tapasztalatát, nem újságírói tevékenység eredményeképpen jött létre. A 24.hu teljesen függetlenül működik a KeysWorldstől, és semmilyen tekintetben nem tudunk felelősséget vállalni ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított