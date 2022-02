Tech Itt a Nokia legújabb szuperolcsó okostelefonja

Február 28-án hivatalosan is kezdetét vette a 2022-es Mobile World Congress (MWC), avagy a Mobil Világkongresszus, ahol a különböző technológia újdonságok bemutatása mellett számos gyártó leplezi le a legújabb okostelefonjait. Közéjük tartozik a HMD Global tulajdonában lévő Nokia is: a még mindig jól csengő márka ezúttal három abszolút belépő kategóriás készüléket mutatott be, amiből az egyik, a Nokia C21 Plus megvásárolható lesz hazánkban is.

Aki az elmúlt években találkozott Nokia okostelefonnal, az tudja, hogy a vállalat nem csúcskategóriás mobilokban utazik, hanem olyan készülékekben, amik elfogadható áron kínálnak belépő- vagy középkategóriás teljesítményt, strapabíró kivitelben, az átlagnál komolyabb üzemidővel – pont úgy, mint a régi szép időkben. A cég ezen a területen évek óta jól teljesít: ugyan a készülékeik koránt sem kapnak akkora visszhangot, mint az Apple, a Samsung, a Xiaomi vagy más gyártók újdonságai, de a megfizethető telefonok kategóriájában a Nokia márkát birtokló HMD Global 2021-ben 41 százalékos növekedést tudott felmutatni a megelőző évhez képest. Ezeket az eredményeket hivatott tovább növelni a február 28-án bejelentett C-széria, ami összesen három készüléket jelent: Nokia C2 (2nd edition), Nokia C21 és Nokia C21 Plus. A három mobil közül csak a Nokia C21 Plus lesz elérhető hazánkban, és bár a trióból ez a legerősebb modell, azért érdemes tisztában lenni vele, hogy még így is egy abszolút belépő szintű készülékről van szó. 6,5 hüvelykes kijelző HD+ felbontással (1600×900 pixel), UNISOC SC9863A chipset, 2 GB RAM, 32 GB háttértár (256 GB-ig bővíthető), Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, Micro USB csatlakozó (ami így 2022-ben azért már meglepő), 3,5 mm-es jack kimenet, hátlapi ujjlenyomat-olvasó, AI alapú arcfelismerés, illetve egy 4000 milliamperórás akkumulátor, amivel (a gyártó ígérete szerint) akár két napig is bírja a telefon töltés nélkül. Az előlapon egy 5 megapixeles kamera kapott helyet, hátul pedig egy 13 megapixeles főegység és egy 2 megapixeles mélységélesség szenzor várja a felhasználókat. Emellé jön a fém vázzal megerősített, strapabíró burkolat, az edzett üveg a képernyő védelme érdekében, illetve az IP52 szabvány szerinti por- és cseppállóság. A készüléken a visszafogott hardverre optimalizált Android 11 GO fut, minimális előre telepített alkalmazással, és a Nokia a megjelenést követő két évben garantálja a különböző biztonsági frissítéseket a telefon számára. Ez a mobil tényleg azoknak készült, akik nem akarnak lemondani az okostelefonok legalapvetőbb előnyeiről (telepíthető alkalmazások, navigáció, böngészés stb.), ugyanakkor nem vágynak számottevő teljesítményre, nem akarnak játszani a mobiljukon, nem szenvedélyük a fotózás vagy akár a közösségi média folyamatos pörgetése. A Nokia C21 Plus a jelek szerint bírja a strapát, nem kell aggódni a túl gyors lemerülés miatt sem, és ellátja a legalapabb funkciókat, ami manapság egy okostelefontól elvárható. Lehet, hogy ez nem tűnik soknak, de egyértelmű, hogy van igény az ilyen készülékekre, és jó eséllyel mindezért itthon sem kérnek majd többet 35-40 ezer forintnál. Birkás Péter további cikkei Nem követemSzerzőim Profi munka a Honor első tabletté nyitható okostelefonja

