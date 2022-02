Profi munka a Honor első tabletté nyitható okostelefonja

Kipróbáltuk a Honor hajlítható kijelzős, Magic V névre keresztelt okostelefonját, ami annak ellenére is kiforrott, jól használható készülék, hogy ez a Huaweiről tavaly levált gyártó első próbálkozása a mobilból táblagéppé hajtogatható készülékek szegmensében.

Európába is jöhet a Honor hajlítható kijelzős csúcsmobilja

Öt éve a hajlítható kijelzővel szerelt okostelefonok sokak számára még science-fictionnek tűntek, 2022 elején viszont ezek a készülékek már kézzel fogható valóságnak számítanak, sőt, az érdeklődők ma már válogathatnak az elérhető modellek között. A kategóriában a Samsung számít úttörőnek, hiszen már 2019-ben piacra dobták az első telefonból apró táblagéppé hajtogatható Galaxy Foldot, ami mostanra a harmadik generációnál tart. A dél-koreai gyártó kezdetben ugyan komoly sajtóvisszhangot kapó problémákkal küzdött, de a Fold döcögős startja után elindították a kagylótelefonokat idéző Flip-szériát is, amiből a második modell nagy kedvencünk lett.

A Samsunggal szinte párhuzamosan a Motorola is piacra dobott hajlítható kijelzős készüléket, ez volt az újragondolt Razr, és nem sokkal maradt le a Huawei sem, az ő mobiljaikat viszont beárnyékolta a Google Mobile Services (GMS) hiánya, ami az Egyesült Államok kereskedelmi szankcióinak eredménye. Az egymillió forintos áron kínált Mate X2 már nem is került forgalomba Európában, a nemrégiben bemutatott, a Flipet idéző P50 Pocket viszont igen, bár erről a mobilról is hiányzik a GMS a Google összes szolgáltatásával, tehát a Play Áruházzal együtt.

Időközben az Oppo is piacra dobta a Find N nevű, szintén táblagéppé nyitható modelljét, januárban pedig a Huawei-ről tavaly levált Honor jelentette be a Magic V készüléket, ami szintén a kétképernyős, telefon/tablet kombót biztosító vonalat képviseli. A feburár 28-án kezdődő, barcelónai Mobil World Congress 2022 apropóján lehetőségünk is volt kipróbálni a kínai gyártó újdonságát, és a még mindig különlegesnek számító telefon kifejezetten jó benyomást tett ránk.

Honor Magic V

A mobilt Sean Ding, a Honor hazai country managere mutatta be egy szűk körű sajtóeseményen, ahol kedvünkre nyomogathattuk és hajtogathattuk a készüléket. A Honor Magic V – amiben a V betű nem az ötösre, hanem a hajlítható funkcióra utal – a Galaxy Z Fold által elindított vonalat képviseli, így az ember önkéntelenül is az említett széria legújabb modelljéhez hasonlítja a kínaiak újdonságát. Az alapokat tekintve nincs nagy különbség. A telefonnak két képernyője van, kívül egy 6,45 hüvelykes, 120 Hz-re és 2560 x 1080 pixel felbontásra képes OLED kijelző, amivel sima telefonként használható a készülék, kinyitva pedig kapunk egy 7,9 hüvelykes, 90 Hz-es és 2272 x 1984 pixel felbontású OLED képernyőt, ami már majdnem egy iPad Mini méretét biztosítja nekünk.

Amiben a Magic V túllép a Galaxy Z Fold3-on, hogy a külső és belső képernyő is nagyobb, összehajtva pedig alig észrevehetően vékonyabb ez a kütyü, mint a konkurens – mindössze 14,3 mm vastag. Ennél jóval fontosabb ugyanakkor, hogy ezt a kütyüt a speciális zsanérnak hála rendesen össze lehet csukni, nincs rés a kinyitható szárnyak között.

Ennek viszont ára van, hiszen a Samsung megoldásával ellentétben ezt a képernyőt nem tudjuk félúton „megállítani”, nem lehet 90 fokban behajlítva tartani, vagy kinyitjuk, vagy becsukjuk, középút nincs. A Samsung telefonok esetében ez komoly előny, amit jól ki lehet használni ha stabil fotókat és videókat kíván készíteni az ember. És bár a Honor szereti hangsúlyozni a konkurenciánál nagyobb kijelzőméretet, de a gyakorlatban ennek nem sok haszna van, hiszen a Z Fold3 keskenyebb belső kijelzőjén például ugyanakkor méretben nézhető bármilyen 16:9-es videók, mint a Magic V képernyőjén, az utóbbi esetben csak a fekete sávok nagyobbak, és netezés közben sem fér több tartalom a böngészőbe, hiába sugallja ezt a marketing.

Használat tekintetében az élmény nagyjából megegyezik a Samsung Galaxy Fold készülékeknél tapasztaltakkal: becsukott állapotban a vastagságot elsőre ugyan szokni kell, de a külső képernyő lényegében hibátlan okostelefonos élményt biztosít, kinyitva pedig tényleg egy apró tabletet kapunk, annak minden előnyével együtt.

A flexibilis kijelző közepén ugyan itt is kitapintható, és adott szögből látható a hajtás miatti „árok”, de ez nem befolyásolja sem a képminőséget, sem az érintőképernyő használatát. A nagyobb kijelzőn kényelmesen lehet böngészni (akár desktop módban is), és ha valakinek ez fontos, a multitask is egész jól megoldható egymás mellett futó alkalmazásokkal.

Ami a hardvert illeti, arra sem lehet panasz, 2022-höz illők a specifikációk: a burkolat alatt egy nyolcmagos Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 duruzsol, méghozzá egy Adreno 730 grafikus chip, 12 GB RAM és 256 vagy 512 GB háttértár társaságában. Ez az összeállítás azt eredményezi, hogy gyakorlatilag nincs olyan app vagy játék, ami ne futna tökéletesen ezen a mobilon. Az energiaellátásért egy 4750 milliamperórás aksi felel, ami vezetéken keresztül akár 66 wattal is tölthető, illetve nem hiányzik az 5G, a Bluetooth 5.2 és a Wi-Fi 6 szabvány támogatása sem.

A kamerákat szintén nem aprózta el a Honor: a kisebbik képernyő tetején egy 42 megapixeles szelfikamera kapott helyet, a hátlapon pedig két 50 megapixeles széles látószögű és egy 50 megapixeles ultraszéles látószögű egység várja, hogy fotókat készítsünk velük. Ennél ugyan van jobb összeállítás a piacon (elég cask a Huawei P50 Próra gondolni), de ettől függetlenül tisztességes fotók készíthetők a mobillal, nemcsak nappal, de este is.

Profi munka

A Honor Magic V sok újdonságot ugyan nem tartogat azok számára, akik tartottak már a kezükben hajlítható kijelzős mobilt, de az kétségtelen, hogy a gyártó egy profi eszközt tett le az asztalra, ráadásul a Huaweitől való elszakadásnak hála itt nem kell lemondani a jól megszokott, Google nyújtotta előnyökről sem. Emellett anyaghasználat, funkciók és kivitelezés szempontjából sem lehet belekötni a telefonba, ami külsőre is megkapó, és felveszi a versenyt a Samsung hasonló eszközeivel. Mondjuk nemcsak az említett területeken, de a cserébe kért összeget illetően is, hiszen átszámolva az ár itt is bőven félmillió forint felett van (adók nélkül). A dél-koreai gyártó egyetlen előnye, hogy a Z Fold3 (és a Z Flip3) a megjelenés óta hivatalosan is kapható hazánkban, míg a Honor egyelőre nem garantálja, hogy a Magic V bekerül a hazai áruházak kínálatában.