Európába is jöhet a Honor hajlítható kijelzős csúcsmobilja

Mióta hivatalosan is levált az amerikaiak által ellehetetlenített Huaweiről, a Honor teljes gőzzel igyekszik a lehető legjobb pozíciót megszerezni a mobilpiacon, és nem csak Kínában. A Honor Magic3 széria ugyan – még – nem érkezett meg Európába, csak a Honor 50, és egyelőre nem tudunk a hajlítható kijelzős Honor Magic V globális terjeszkedéséről sem, de a jelek arra utalnak, hogy az idei Mobile World Congress (MWC) keretében a gyártó valamilyen nagy bejelentésre készül.

Az már biztos, hogy a Honor idén ott lesz Barcelonában, hiszen egy hónappal az esemény előtt már kiküldték a hivatalos meghívókat „A varázslat ereje” címmel, ami arra utal, hogy február 28-án a Magic szériával kapcsolatban számíthatunk új információkra. A gyártó a Weibo közösségi platformon pedig már azt is elhintette, hogy egy olyan mobilról fognak beszélni, amiben a Snapdragon 8 Gen 1 rendszerchip kapott helyet. A Honor Magic V modellben már egy ilyen processzor található, így nem lepődnénk meg, ha a cég bejelentené, hogy a készülék Európában, így hazánkban is kapható lesz. Persze ezen a ponton még azt sem lehet kizárni, hogy a gyártó egy teljesen új okostelefont jelent be a a Snapdragon 8 Gen 1-nal a burkolat alatt.