Repülőből esett ki egy iPhone, de meg se karcolódott

Az elmúlt évek során több történetet is lehetett hallani csodával határos módon meg nem sérült és működő iPhone-okról, jellemzően tavak mélyéről előhalászott darabokról. Most újabb szerencsés esetről számolt be az Apple Insider.

Egy orlandói repülőgép-pilóta túl komolyan vette az iPhone Airplane módját, ugyanis felszálláskor kiejtette a mobilt a légijárműből. Szerencsére a Find My szolgáltatás segítségével könnyen sikerült megtalálni a kipottyant telefont, amin meglepő mód még egy karcolás sem esett. A floridai Orlando Executive repülőteret általában kisebb üzleti repülőgépek használják, nem pedig légitársaságok. A figyelmetlen pilóta egy kétmotoros könnyűgéppel szállt fel, amikor leesett az iPhone a kifutópályára.

A jelenetet egy videó is megőrizte, a YouTube-on közzétett felvételen a reptér légiforgalmi irányítója és a pilóta beszélgetése hallható. Ebből kiderül, hogy a mobil kijelzője sem sérült meg, miután kipottyant az óránként 50-60 mérfölddel közlekedő légijárműből.

Az nem derül ki, hogy pontosan melyik modellt használta a pilóta. Korábban egyébként történt már hasonló, 2020-ban egy iPhone 6S zuhant ki 300 méter magasról egy repülőről, amit rögzített is.