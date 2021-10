Villámakció – Megérkezett a Windows 11, és kevesebb, mint 3000 Ft-ért hozzájuthattok (x)

Két hete már, hogy megjelent a Windows 11, és rengeteg újítást hozott magával. Egy merőben új megjelenéssel vértezte fel a Microsoft, új teret nyitottak a multitaskingban és a kommunikációban. Természetesen javítottak a teljesítményen is, ami főleg a professzionális munkákat végzők és a gamerek számára fontos. Most két különböző módon is hozzájuthattok az legújabb operációs rendszerhez.

