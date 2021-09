Érthetetlen módon szivatja a PlayStation tulajdonosokat a Sony

Már az újgenerációs konzolok mellé is jók az új Philips tévék

Megvannak a PlayStation Plus szeptemberi ingyen játékai

A PlayStation 4 és PlayStation 5 konzolok jó eséllyel legjobban várt játéka a tavaly ősszel bejelentett Horizon: Forbidden West, ami a 2017-es Horizon: Zero Dawn közvetlen folytatása. A videojátékot kiadó Sony nemrégiben jelentette be, hogy a Guerrilla Games alkotása 2022. feburár 18-án kerül a boltokba, szeptember 2-án pedig fény derült arra is, hogy a játék milyen különböző kiadásokban lesz elérhető – némi zavarodottságot és jókora felháborodást okozva a PlayStation 4-es és PlayStation 5-ös verziók „átjárhatósága” miatt.

Az jó ideje nem meglepő trend, hogy a kiadók követhetetlen számú verzióban adják ki a játékaikat, de a Horizon: Forbidden West esetében még ehhez képest is sikerült kissé túltolni a szekeret, hiszen az előrendelés beindultával nem kevesebb, mint kilenc verzió közül lehet választani:

Horizon Forbidden West Standard Edition PS4 (csak kód) – 23 990 Ft

Horizon Forbidden West Standard Edition PS5 (csak kód) – 27 490 Ft

Horizon Forbidden West Digital Deluxe Edition (PS4 és PS5 verzió egyben, csak kód) – 31 190 Ft

Horizon Forbidden West Standard Edition PS4 (lemezzel) – 60 dollár

Horizon Forbidden West Standard Edition PS5 (lemezzel) – 70 dollár

Horizon Forbidden West Special Edition PS4 (lemezzel) – 70 dollár

Horizon Forbidden West Special Edition PS5 (lemezzel) – 80 dollár

Horizon Forbidden West Collector’s Edition (PS4 és PS5 verzió egyben, csak kód) – 200 dollár

Horizon Forbidden West Regalla Edition (PS4 és PS5 verzió egyben, csak kód) – 260 dollár

Azzal alapvetően nincs baj, hogy széles a kínálat, hiszen így mindenki megtalálhatja a számára szimpatikus verziót, a PlayStation tulajdonosok között nem is ez okozott felháborodást.

Hogy érthető legyen, kezdjük az elején: ha valaki PS4-re veszi meg a Standrad Edition digitális/lemezes verzióját, majd később vásárol egy PS5-öt, és azon is szeretne játszani a programmal, akkor nem kapja meg az újgenerációs konzol képességeit kihasználó verziót, hanem a grafikailag és sebesség szempontjából jó eséllyel szerényebb PS4-es verzóval kell játszania. Ez még valahol érthető, sokaknál az verte ki a biztosítékot, hogy a Sony nem teszi lehetővé, hogy egy kisebb összeg (10 dollár) kifizetésével a PS4-es verzió az újabb konzolon frissíthető legyen a PS5-ös változatra. Ehelyett vagy előre kell gondolkodni, és a 24 ezer forintos Standard Edition helyett a 8 ezerrel drágább Digital Deluxe Editiont (ami mindkét verziót tartalmazza) választani, vagy később, az új konzol birtokában újra kifizetni 27 490 forintot a PS5-ös verzióért.

A költséges átjárás már csak azért is érthetetlen, mert a nemrégiben megjelent Ghost of Tsushima Director’s Cut esetében adott a lehetőség arra, hogy a PS4-es alapjátékkal rendelkezők az új játék megvásárlása helyett olcsóbban frissítsék a korábbi verziót az erősebb konzolon, és ugyanez lesz a helyzet a korábban beharangozott Death Stranding: Director’s Cut esetében is.

Kapcsolódó PlayStation 5: a valódi újgenerációs élmény még várat magára A Sony új konzoljában erős a potenciál, már csak az kell, hogy a játékok is felzárkózzanak ehhez.

A Sony döntése persze nemcsak azért szerencsétlen, mert sokan agresszív pénzhajhászást látnak mögötte, de azért is, mert a konkurens Microsoftnál, az újgenerációs Xbox Series konzolok esetében pont ennek az ellenkezője a helyzet. A redmondi cég a saját maga által kiadott játékok esetében nemhogy jelképes összeget nem számol fel az újgenerációs verziókért, hanem azok ingyen és automatikusan járnak, ha valaki mondjuk Xbox One-ra vesz meg egy játékot, majd később mondjuk Xbox Series X-en is játszani akar vele.