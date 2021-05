Holnaptól bárki Rambo vagy John McClane lehet

Május 20-án két legendás akcióhős, John Rambo és John McClane is játszható karakterekké válik az ingyenes Call of Duty: Warzone és a 2020-as Call of Duty: Black Ops Cold War játékokban. A két ikon a Call of Duty Season 3 – Reloaded frissítést letöltve meg is jelenik az operátorok között, kiválasztani viszont csak holnap reggel hattól lehet őket. A csomagokat érdemes már ma leszedni a két játékhoz: PC-n a Black Ops Cold War esetén 10,3 GB szabad helyre van szükség, míg a Warzone-nál 14,9 GB-nyi adatnak kell helyet találni.

A Black Ops Cold War nincs ingyen, ellenben a Warzone-nal, ami lényegében a 2019-es Call of Duty: Modern Warfare önálló, egyetlen fillér kifizetése nélkül játszható kiegészítője. A játék a battle royale műfajt erősíti, tehát olyan online programról beszélünk, ahol egyszerre 150 játékos eshet egymásnak, PC-n és Xbox, illetve PlayStation konzolokon egyaránt.