Egy légtisztító lett az új, kedvenc alvótársam

Az otthoni légtisztítók eddig sokak számára tűnhettek luxusnak, az IKEA viszont márciusban előrukkolt egy olyan belépőkategóriás modellel, ami jól néz ki, a pénztárcát sem gyötri meg, és akár kedvet is hozhat a komolyabb eszközökre váltáshoz a későbbiekben. A gyártó mindezt ráadásul jól ötvözve a jellegzetes svéd dizájnnal.

A világjárvány idején sokkal több időt töltünk az otthonunkban, és bár lehetőség szerint mindenki igyekszik a szabad ég alatt felfrissülni, a lehetőségeink korlátozottak. A városokban a levegő minősége nem túl jó, a belső tereink sem makulátlanok, elég csak a szabad szemmel látható porszemcsékre gondolni. De olyan dolgok is megülnek a levegőben, amiket nem látunk: köztük a pollenek, gombaspórák, atkák, a háziállatok szőre, különféle baktériumok, vírusok, a tisztítószerekkel járó toxinok, vagy akár az új szőnyegekből, festékekből kiszálló különböző anyagok. Nem gondolnánk rá, de a rossz levegőnek számos kellemetlen hatása van: előidézhet fejfájást, szemszárazságot, orrdugulást, ami főleg az allergiások számára kellemetlen.

Az európai városok kétharmadában magasabb számokat mérnek a WHO által megállapított egészségügyi határértékeknél, a szálló por (PM), a nitrogén-dioxid (NO₂) és ózon (O₃) évente 400 ezer európai halálesetért felelős. Ez alól mi sem vagyunk kivételek, olyannyira nem, hogy az Európia Unió bírósága a közelmúltban el is ítélte Magyarországot a rossz levegőminőség miatt.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a különböző légszűrők mostanában egyre keresettebbek, és ennek hatására sorra jelennek meg a középkategóriás eszközök, mint a korábban nálunk is tesztelt Xiaomi Air Purifier 2S. Néhány hete egy felsőkategóriás darabot is kipróbáltunk, a jóval nagyobb teljesítményű Philips 4000i AC3858/50-et. Ezek az eszközök azonban nem nevezhetők olcsónak, az embernek meg kell gondolnia, tényleg megéri-e neki a beruházás, és érdemes hozzátenni, hogy nem is mindenkinek van szüksége nagyobb lakáshoz is elegendő teljesítményre.

Jelen tesztünkben egy jóval szélesebb rétegnek szánt, viszonylag olcsó kütyüt szereltünk be otthonra, méghozzá a neves svéd bútorgyártó, az IKEA modelljét. Az IKEA Förnuftig (magyarra fordítva „érzékeny”) légtisztítója a cég első, kifejezetten otthonokba szánt modellje, ami pénztárcabarát módon igyekszik elérhetővé tenni a jellemzően drága légtisztítók áldásos funkcióit. Elsőként 2020 novemberében került a kínai IKEA áruházak polcaira, majd 2021 márciusától további országokban vált elérhetővé, köztük Magyarországon is.

Le sem lehet tagadhatná, hogy svédek tervezték

A Fürnuftig első ránézésre leginkább egy hangszóróra hasonlít: a minimalista, téglalap alakú kütyü fehér és fekete színű műanyagburkolattal kapható, az elejét pedig szürke, poliészter előszűrő fedi, emögött rejtőznek a szűrők. Az IKEA a dizájnnal biztosra ment: a könnyű, mindössze három kilogrammos, ezáltal könnyen mozgatható kütyü jól passzol a jellegzetes skandináv bútorokhoz, például a Kallax polchoz is. A lakberendezés kedvelőinek jó hír, hogy vízszintesen akár a falra is felakasztható, ha nem az aljára szerelhető tartólábakon állítanánk be a lakás egy pontjára. Persze az elhelyezéskor nem az a fő szempont, az eszköz hol néz ki a legjobban, inkább az, hol működhet a leghatékonyabban. Javasolt olyan helyre tenni, ahol szabadon áramolhat a levegő: bútoroktól vagy nagyobb falaktól legalább fél méter távolságra.

Maga az összeszerelés alig pár perces munka, józan paraszti ésszel egyszerűbb az összerakás, mint értelmezni a mellékelt útmutatót: csak a lábakat kell bedugnunk a helyükre, valamint összepasszintani a szűrőket. Utóbbiakat az oldalukon található apró biléta megfogásával könnyen kiszedhetjük a helyükről, ha mondjuk cserélni szeretnénk őket.

Apró helyekre

A működési elv szintén nem bonyolult: a légtisztító beszívja a levegőt, megtisztítja a szűrőbetét segítségével, majd ezt keringeti tovább a lakásban, a ventilátor sebességétől függően.

A Förnuftigba két szűrőtípus szerelhető be a ventilátor elé: a külső részen egy HEPA (High-efficiency particulate air filter) szűrő fogja fel a leggyakoribb szennyeződéseket, 2,5 µm részecskeméretig, így például a finomport és a polleneket. Ez gyakorlatilag egy többrétegű papír filter, amin az áthaladó levegőből fennakadnak a nem kívánatos anyagok, így azokat nem kerülnek vissza a szobába. Ez előtt pedig találunk egy előszűrőt, ami szabad szemmel látható szennyeződést fogja fel: a hajszálakat és a port – ezt ajánlott is kiporszívózni pár hetente.

A HEPA-filter mögé igény szerint beszerelhető továbbá egy külön megvásárolható aktív szénszűrő, ami a kellemetlen szagok és a káros gázok, kipárolgások megkötéséért felel. Ez a két szűrő együttesen a gyártó ígérete szerint 99,7 százalékkal tisztább levegőt varázsol a lakásba.

A drágább árfekvésű eszközök számos plusz funkciót tartalmaznak, akár párásítanak, hűtenek/fűtenek, vagy kijelzőn jelenítik meg a fontosabb értékeket, de az IKEA eszközénél hiányoznak ezek az opciók. Belépő kategóriáról van szó, amit egyértelműsít a 18 ezer forintos ár és a rendkívül puritán kezelés is: mindössze egyetlen forgótárcsát kapunk, amivel manuálisan válthatunk az elérhető három fokozat közt. A tárcsa mellett még egy ledes jelzőt találunk, ami pirosan kezd villogni, ha a HEPA szűrő cserére szorul.

A ventilátor fogyasztása sebességtől függően, 2,5-19 Wh közt mozog, így nem tornázza fel különösebben a villanyszámlát, még akkor sem, ha minden éjszaka folyamatosan megy a legalacsonyabb beállításon. A légtisztító óránként 140 köbméter levegőt képes megforgatni a legmagasabb fokozaton, így a kisebb, körülbelül 10 négyzetméteres helyiségekre optimalizálták, mondjuk dolgozószobába vagy hálószobába – egy nappalinál már kompromisszumot kell kötni hatékonyság terén.

Viszlát, eldugult orr!

A legalacsonyabb fokozat az éjszakai pihenés kísérőjeként ideális, az eszköz szinte alig hallhatóan teszi a dolgát. A kézikönyv szerint ekkor 28dB „zajt csap”, és 1,5W-ot fogyaszt, óránként 30 köbméter levegőt megforgatva. A közepes, 49dB-es hanggal járó mód sem zavaró különösebben, azoknak legalábbis biztosan nem, akik egyébként is szívesen alszanak el fehérzajra, vagy más monoton hangokra, mint jómagam. Sokszor a Spotify esőcseppes kopogása helyett már célzottan a légtisztítót kapcsoltam be. A legmagasabb, 140 köbméter levegőt forgató, és 16W-ot fogyasztó fokozatot akkor érdemes pörgetni, ha valamilyen ételszag ült meg a helyiségben, de az ajánlott 10 négyzetméternél nagyobb helyiségekben ettől sem szabad csodát várni.

A legjobb benyomást az éjszakai használat keltette bennem:

több napon át közepes fokozat mellett aludtam úgy, hogy a légtisztító az ágyam végében található polc tetejére helyeztem. A ventillátor miatt kicsit hűvősebb érzetünk lehet a keringő levegő miatt, de kétségkívül jobb élmény volt így aludni: reggel nem eldugult orral ébredtem, ahogy az általában lenni szokott. Ugyan a drágább eszközökre jellemző kijelző és különféle értékek hiányában nem tudtam pontosan megállapítani, mikor ajánlott bekapcsolni az eszközt és mennyire rossz a helyzet, de az ember nagyjából érzi, mikor esne jól a könnyebb levegő.

A kellemetlen szagok semlegesítéséhez egy szagelszívó jobb ötlet, ha mondjuk konyháról van szó. Az ezek semlegesítéséért felelős aktív szénszűrő olyan kellemetlen szagokra vadászik, mint a beszűrődött dohányfüst, vagy akár a babapelus vagy a macskapisi szaga. Én magam főzés után próbáltam felfrissíteni a levegőt az ajánlottnál kicsit nagyobb konyhámban: a reggeli, kókuszolajban sütött amerikai palacsintával járó szagokkal jól elbánt a rendszer, de a kicsit markánsabb hagymás-brokkolis étel utóéletéről már egy szellőztetéssel tudtam gondoskodni.

Ami feltűnt még a tesztidőszak alatt: láthatóan kevesebb a szálló por a légtisztító környékén, és több órán át is olyan érzetem volt, mintha frissen szellőztettem volna, fellazult a levegő.

Az IKEA elérhető árú légtisztítója csak a legalapvetőbb feladatot látja el, de úgy, hogy a különbség tényleg érezhető. Remek választás lehet azoknak, akik kacérkodnak egy légtisztító gondolatával, de eddig nem mertek komolyabb összegeket költeni a fejlettebb eszközökre, vagy kimondottan egy kisebb szobában szeretnék élvezni a friss levegő előnyeit. Mindemellett hozza a szokásos minimalista dizájnt, amivel bármilyen kisebb helyiség dizájnos kiegészítője lehet.