Megfojtja a várost a méreglevegő

A levegőnek olyan szaga van, mint az égő falevélnek, sokakra folyamatosan rátör a száraz köhögés, másoknak viszket a szeme, akadnak, akik rendszeresen fejfájással ébrednek. Új-Delhi gázkamrává változott, a helyieket a szó szoros értelmében fojtogatja a szmog.

Hirtelen nem kaptam levegőt, megmagyarázhatatlan fulladás tört rám. Olyan volt, mintha valaki fizikálisan fojtogatna.

Erről beszélt egy Új-Delhiben élő férfi, miután a várost mérgező, torokégető felhő nyelte el. Az indiai fővárosban jelenleg hússzor magasabbak a légszennyezettségi értékek annál, mint amit az Egészségügyi Világszervezet (WHO) még biztonságosnak vél, a legmagasabb szintű, veszélyes értéknek pedig a tripláját mérik folyamatosan. Ez nagyjából annyit jelent, mintha az ott élők napi két doboz cigarettát szívnának el.

A városvezetés közegészségügyi válsághelyzetet rendelt el, az iskolákat napokra bezáratták, ötmillió arcmaszkot osztottak ki a lakosoknak, minden építkezést leállítottak, korlátozták az autóforgalmat, és mindenkit felszólítottak, hogy ne hagyják el az otthonukat, mert végzetes lehet. A szmog sűrűségéről mindent elárul, hogy vasárnap több gépet is át kellett irányítani más repülőterekre, mert a pilóták egyszerűen nem látták a futópályákat.

Indiában a szeles időszakot követően a gazdák a tél közeledtével felgyújtják a termőföldjeiket, hogy helyet teremtsenek az új haszonnövényeknek. Mivel ilyenkor rendkívül kevés csapadék hullik, brutálisan mocskos levegő száll az ország nagyvárosai fölé akár a szomszédos államokból is. A szmog mérgező részecskékből, szén-dioxidból, nitrogén-dioxidból és kén-dioxidból áll, amire még rátesznek egy lapáttal a járművek, az építkezések és a gyárak károsanyag-kibocsátásai.

Új-Delhiben tovább mélyíti a krízist, hogy a hétvégén tartották a fények ünnepét, azaz a dívalit, amelynek során rengeteg család tűzijátékozott is annak ellenére, hogy az indiai kormány betiltotta a hagyományos tűzijátékokat, és csak a környezetbarát termékek forgalmazása legális. Az egészségügyi miniszter azt ígérte, hogy ezzel az intézkedéssel 30 százalékkal csökken majd a károsanyag-kibocsátás, ám ezt a célt nem sikerült elérni, sőt, a helyzet rosszabbá vált az előző évekhez képest.

Tudományos kutatások megállapították hogy a gyermekeknél agykárosodást okozhat a mérgező levegő, és több millió indiai halt már meg szennyezett levegő belélegzése miatt kialakult egészségügyi problémákban. Ezt támasztja alá egy új-delhi sebész sokkoló beszámolója is, aki szerint 30 évvel ezelőtt a tüdőrákos páciensek 90 százaléka dohányos volt. ma viszont ez az arány maximum 50 százalék, ráadásul a betegek 10 százaléka még csak a harmincas éveiben jár.

Az országnak most már évtizedek óta nem sikerül elkerülnie a légszennyezettségi krízist. Pedig a kormány megpróbált már leszámolni a szezonális válsággal, például a gazdáknak nyújtott szakszerű berendezésekkel, hogy ne kelljen többet gyújtogatniuk a földeken, de ennek semmilyen hatása nem volt. Szakértők szerint azzal sincsenek előrébb, hogy november 14-ig egyik nap a páros, másik nap a páratlan rendszámú személygépkocsik használhatják az utakat.

Egy helyi lakos arról beszélt, hogy a levegőnek olyan szaga van, mint az égő faleveleknek. Sokakra folyamatosan rátör a száraz köhögés, másoknak viszket a szeme. Valaki rendszeresen fejfájással ébred, egyeseknek ég a légcsöve.

Minden teljesen ködös. A szemeid ilyenkor nem fókuszálnak a távoli tárgyakra. Barátságtalan az egész város

– mondta.

Új-Delhi főminisztere egyenesen úgy fogalmazott, hogy a város gázkamrává változott a földek égetése miatt. Az illegális tevékenységek beszüntetésére most felállítottak egy 300 fős csapatot, akik a környéket járva próbálják meg előkeríteni a felelős gazdákat.

Hétfőn az indiai Legfelsőbb Bíróság kimondta,

Új-Delhi évről évre fuldoklik, és semmit nem vagyunk képesek tenni ellene. Minden évben megtörténik, legalább 10-15 napig tart, de ez nem civilizált országra vall. Az élethez való jog a legfontosabb.

A probléma nem kizárólag Új-Delhire koncentrálódik, csupán ott csúcsosodik ki. Friss jelentések szerint a világ húsz legszennyezettebb levegőjű városából tizenöt Indiában van. A 17. századi ikonikus mazuóleumhoz, a Tádzs Mahalhoz például mobil légtisztítót kellett kiküldeni, hogy legalább a turisták lássanak belőle valamit.

A WHO statisztikái szerint évente 4,2 millióan halnak meg a világon a légszennyezettség következményeként, a szmognak való kitettség pedig emeli a sztrók, a szívinfarktus, a cukorbetegség, a tüdőrák és a krónikus tüdőbetegség kockázatát is.

Egy augusztusban nyilvánosságra hozott tanulmány szerint, ha a városok egyébként be is tartják a levegőminőségre vonatkozó előírásokat – amit Új-Delhi egyértelműen nem tesz meg –, a légszennyezettség még akkor is súlyosan árthat az egészségnek. A szennyezett levegő hosszútávú, folyamatos belélegzése olyan, mintha az ember elszívna egy doboz cigarettát, ami a gyerekek esetében hatványozott veszéllyel fenyeget.

Egész Új-Delhi az esőért imádkozik ezekben a napokban, de az várhatóan csütörtökig nem érkezik meg. A szmog az égi áldást követően sem fog feloszlani egyből, csak fokozatosan, így a helyieknek meg kell barátkozniuk a gondolattal, hogy addig is mérgező levegőt lélegeznek be.

Kiemelt kép: Noemi CASSANELLI / AFP