Mennyi értelme van otthonra egy okos légtisztítónak?

Joggal hihetjük, hogy 2020 a légszűrők éve a hardverpiacon, hiszen a tévéreklámokban és az online hirdetésekben rendre előbukkannak az eszközök, amelyek leginkább a zsúfolt, nagyvárosi környezetben lehetnek hasznosak. Az egyre bővülő kínálatból a Xiaomi középkategóriás okoslégtisztítóját teszteltük, ami közel negyvenezer forintért kínál belépőt a kényelmesebb otthoni létbe.

A napnál is világosabb, hogy az autókkal tarkított nagyvárosokban kardinális kérdés a szmog, ami ugyan sokszor szinte észrevétlenül van jelen az életünkben, mégis komoly hatást gyakorolhat az egészségünkre. Terjedését ráadásul az ajtók/ablakok is csak bizonyos szintig képesek fenntartani, így felmerül a kérdés: ha van egy eszköz, ami képes kiszűrni az egészségre ártalmas dolgokat, miért ne szerezhetnénk be?

Egyrészt, mert nem olcsó, másrészt nem való minden háztartásba.

Xiaomi Air Purifier 2S

A Xiaomi 2014-ben dobta piacra első okos légtisztítóját, ami kiválóan beleillett a kínai vállalat okosotthonról alkotott víziójába. Az Air Purifier néven futó termékcsalád tagjainak egyszerű a feladata: az otthonunk levegőjének megtisztítása az olyan ártalmas anyagoktól, mint a kívülről bekerülő szmog, por, pollen, füst vagy a tüdő épségét veszélyeztető mikrométer nagyságú részecskék.

Már a kínaiak első gépe is okostelefonos alkalmazással érkezett, és sokféle beállításra adott lehetőséget. Ezt a modellt követte a 2-es verzió, tesztalanyunk pedig ennek a továbbfejlesztett változata, az Air Purifier 2S, ami a nappaliba is simán beilleszthető formája okán komoly siker lett a piacon.

Már jó ideje szemezgettem a mobil légszűrőkkel, merthogy a társasház, ahol lakunk, egy forgalmas út mellett található, ráadásul a szomszédok között is akadnak dohányosok, így szellőztetéskor mindenféle ártalmas dolog kerül a lakásba. A Xiaomi megbízhatósága és termékei közepesen jó árfekvése miatt jutottam el az Air Purifier 2S-ig, amit egy akció keretein belül negyvenezer forintért vittem haza. Kicsomagolás után könnyen beüzemelhető a termék: mindössze a konnektorba kell bedugni, illetve az okostelefonunkra kell telepíteni a Mi Home alkalmazást, amin keresztül utasításokat adhatunk a gépnek, de magán az eszközön is van fizikai gomb, ha épp nincs kéznél a mobilunk.

Egy szippantás a jóból

Az Air Purifier 2S jól néz ki, mármint tényleg beleilleszthető szinte bármilyen stílusú környezetbe, hiszen külsőre egyszerre modern és szolid, ami a mi 35 négyzetméteres lakásunkban is jól megfér a helyén. Ráadásul alig van súlya, ami a mozgatásánál is praktikus. Ezt a modellt inkább kis lakásokba tervezték a kínaiak (37 m² a gyártói maximum, ennél nagyobb területre a 2-es alapmodell ajánlott), és

nyitott ajtó mellett teljesen jól megbirkózik a másfél szobával.

A működési elv szintén nem bonyolult: beszívja a levegőt, megtisztítja a szűrőbetét segítségével, majd keringeti a lakásban, a ventilátor sebességétől függően. A gyártó háromféle szűrőbetétet kínál, amiket az elhasználódástól függően félévente-évente érdemes cserélni – ezt a készülék több formában is jelzi. Alapból kék szűrővel érkezik a dobozban, ami füstöt, szmogot, port, pollent, kellemetlen szagokat távolít el, de elérhető zöld és lila betét is. Előbbi a formaldehidet is szűri, utóbbi pedig a baktériumokat. Az áruk 8 ezer forinttól 15 ezerig terjed itthon, a külföldi webshopokból rendelt változatokkal pedig érdemes vigyázni, mert 3 és 4 ezer forintért nagy eséllyel csak bóvlit kapunk.

A gép háromfajta tisztítási módot kínál:

Automata mód: megméri, mennyire szennyezett a levegő, ahhoz rendeli a ventilátor sebességét.

Éjszakai mód: automatához hasonló, de csendesebben végzi a dolgát, értelemszerűen lassabban.

Manuális mód: mi szabályozhatjuk, mennyire pörögjön a ventilátor.

Ha kézzel szabályozzuk a gépet, az elején lévő, kör alakú OLED-kijelző lesz a segítségünkre, ami mutatja, mennyire tiszta a levegő, hány fok van a helyiségben, mekkora a páratartalom, és hogy épp melyik mód aktív. A tisztaságot mikrogramm per légköbméterben méri, mi a 20–22 m²-es nappaliban használjuk, 0,01-nél van teljes tisztaság, e felett pedig egyre több dolga van a Purifier 2S-nek.

Az appon belül már kapunk okosfunkciókat is: távoli ki- és bekapcsolás, ennek időzítése, leolvasható a szűrő elhasználódása, lezárhatjuk a kijelzőt, némíthatjuk a 2S-t, beállíthatjuk, mekkora a szoba, ahol épp használjuk, illetve a gép szoftverének frissítésére is van lehetőség, ami hasznos lehet. Tulajdonképpen a meghosszabbított kezünk a mobilos alkalmazás, ami nélkül meg lehet ugyan lenni, de megéri használni, ha már ennyi pénzért ilyen okos eszközbe ruházunk be.

Bónusz továbbá, hogy a Mi Home alkalmazás kompatibilis az ismertebb digitális asszisztensekkel is (Google Home, Amazon Alexa), így könnyedén beköthető egy már létező okosotthon rendszerbe, és megfelelő hangszóró esetén akár hangparancsokkal is vezérelhető a légtisztító szerkezet.

Mélyvíz

Elég sokat olvastam a termékről, átbújtam a különböző fórumokat, hogy megtudjam, a 2S milyen feladatokkal képes maradéktalanul megbirkózni, és melyek azok, amiket nem érdemes erőltetni. A negyvenezres ár kétségtelenül egy megkötés, a mobilis légtisztítóknál ez a középkategória csúcsa, tehát árban és tudásban találunk ennél komolyabb modelleket.

Két hónapnyi használat után az alábbi eredményekről tudok beszámolni:

láthatóan kevesebb a por, a bútorokon is, nem tüsszentünk annyit, nem kapar a torkunk rövidebb ablak- és ajtónyitás vagy nagyobb szellőztetés után;

nem használódik el olyan gyorsan a levegő a lakásban, csökkenthető a szellőztetés száma/ideje;

nálam nyugodtabb alvást eredményezett, hála a tisztább levegőnek;

a sütés-főzés esetén keletkezett szagokat konyhai szagelszívó hiányában is hamar elnyeli.

Egy kis szalonna odaégetésével persze megfogható a gép: zúgva maximumra pörög a ventilátor, ami társalgás vagy tévézés mellett elég zavaró, ezért sem szabad elszívóként tekinteni rá. Ilyen esetben érdemes egy gyorsat szellőztetni, így könnyítve meg a légtisztítónk dolgát, miután becsuktuk az ablakot.

Vegyek vagy ne vegyek?

Sok új építésű lakás és ház már modern légszűrő berendezéseket kap, ide nincs értelme beszerezni a Xiaomi légtisztítóját. A legtöbb otthon viszont nem ilyen Magyarországon, a nagyvárosokban pedig (főleg télen) továbbra is fennáll a rossz levegő okozta egészségügyi kockázat. Mi a fővárost vettük alapul a vásárlásnál, értelemszerűen kisebb városokban, falvakban már nem feltétlenül nélkülözhetetlen a termék, így jól behatárolható az Air Purifier-termékcsalád vásárlói köre.

Ha már kint nem szívok normális levegőt, legalább otthon ne érezzem rosszul magam – ez akár a gép ars poeticája is lehetne.

Én ugyan nem végeztem fogyasztással kapcsolatos méréseket, de a rendeljkinait.hu-n megtették, méghozzá az eggyel újabb modellel, az Air Purifier 3-mal. 38 W maximális terhelés mellett napi negyven forintnyi áramot használ el a légtisztító, ez havi szinten 1200 Ft, viszont ez a teljesítmény szinte soha nem indokolt, automata módban pedig 30 nap alatt a fogyasztás alig éri el az említett egynapi összeget – ez pedig az igencsak a hízelgő kategóriába juttatja ezt a közel sem luxus-, ám annál hasznosabb terméket.

Kiemelt kép: Xiaomi