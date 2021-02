Járkáló autót mutatott a Hyundai

A Hyundai bejelentette Tiger X-1 nevű önjáró autóját, ami négy „lábon” is képes közlekedni, ennek köszönhetően nem okoz neki nehézséget a durvább, akadályokkal nehezített terepek bejárása sem. A Tiger név is a Transforming Intelligent Ground Excursion Robot kifejezésből eredeztethető, ami arra utal, hogy út nélküli terepekkel is megbirkózik az eszköz.

Természetesen nem egy személyszállító autóról van szó: a mérnökök elképzelése szerint egy ilyen jármű nagyban megkönnyítheti az étel- és gyógyszercsomagok szállítását, főleg természeti katasztrófák idején, amikor életeket menthet a gyors segítség.

Már 2019 óta hallani róla, hogy a Hyundai lábak végére szerelt kerekeken haladó járműveken dolgozik, erre egy külön részleget is létrehoztak 2020-ban, a New Horizons fejlesztőstúdiót. Ennek első látható eredménye a Tiger X-1 koncepciójáról közzétett képek és videók. Még egyelőre nem tudni, hogy piacra mikor kerülhet kézzelfogható darab, jelenleg folyamatosan finomítják, fejlesztik az elképzelést a mérnökök.