Itt az első Honor telefon, amihez már nincs köze a Huawei-nek

A Honor a héten bejelentette a V40 5G névre keresztelt készülékét, ami az első olyan okostelefon a kínai márka istállójából, amihez nincs köze a Huawei-nek. A Honor évekig az említett kínai cég főleg fiatalokat célzó almárkája volt, de az Egyesült Államok folyamatos szankciói miatt egyre nehezebb helyzetbe kerülő vállalat végül a brand eladása mellett döntött.

A pletykák szerint a Shenzhen Zhixin New Information Technology nem kevesebb, mint 15,2 milliárd dollárnak megfelelő összeget fizetett a márkáért, amire innentől nem vonatkoznak az USA korlátozásai, így a Honor telefonokban elméletileg használhatók az amerikai technológiát használó mobilprocesszorok, továbbá a Google mobiltelefonos ökoszisztémája, a GMS is, azaz a telefonokra az Android mellé felkerülhet a Play Áruház és a Google szolgáltatásai is.

Hogy a V40 5G esetében lehet-e számítani a GMS-ra, az egyelőre kérdéses, hiszen a kínai piacra fókuszáló leleplezés során erről nem esett szó, ami olyan szempontból nem meglepő, hogy az országban nem olyan hangsúlyos tényező ennek megléte, mint például Európában. Azt ugyanakkor most még nem lehet biztosan tudni, hogy a nemzetközi piacra szánt verziók megkapják-e az olyan alkalmazásokat, mint például a Gmail, a Google Térkép, a Google Fotók és a Chrome.

Ami a hardvert illeti, a Honor V40 5g egy korrekt középkategóriás készüléknek tűnik. A mobil 6,72 hüvelykes, 120 Hz-en üzemelő OLED kijelzőt kapott, MediaTek Dimensity 1000+ processzorral, 8 GB RAM-mal és maximum 356 GB háttértárral, amit egy 4000 milliamperórás akkumulátor egészít ki. A hátlapon összesen három kamera kapott helyet: egy 50 megapixeles fő szenzor, egy 8 megapixeles, ultraszéles látószögű egység, valamint egy 2 megapixeles makró. A mobil Kínában nagyjából 180 ezer forintnak megfelelő összegért kerül forgalomba.