Honor Watch ES és Huawei Watch Fit: két óra, egy eset

Kezdésnek érdemes behatárolni, hogy pontosan milyen termék a Huawei Watch Fit és a Honor Watch ES: mindkettő több mint egy fitneszkarkötő, ugyanakkor okosórának csak erős túlzással nevezhetők. Ennek legfőbb oka, hogy lényegében ugyanaz a zárt rendszer dolgozik rajtuk, mint a Watch GT 2 Pro és a Watch GS Pro esetében, csak itt le kell mondanunk jó pár funkcióról. Cserébe az ára is majdnem 60-70 ezer forinttal kedvezőbb, mint az említett komolyabb modellek esetében. A két teljesen azonos eszköz tehát azoknak lehet érdekes, akik egy okoskarkötőnél többet szeretnének, de nem zavarja őket, hogy az óra a Huawei saját, limitált számú alkalmazásán kívül semmit nem képes futtatni.

Ismerős funkciók és hiányosságok

Formára egy Apple Watch utánérzést kapunk, annyi különbséggel, hogy a kijelző függőlegesen szélesebb, mint az almás cég saját megoldása. A Watch Fit és a Watch ES egyik legnagyobb előnye az 1,64 hüvelykes, 456 x 280 pixel felbontású színes kijelző, aminek kellően erős a fényereje, így még verőfényben sem kell hunyorognunk, hogy leolvashassuk róla a minket érdeklő információkat.

A műanyag óratokon mindössze egy gomb kapott helyet, a jobb oldalon, ezzel léphetünk be a főmenübe, ahol megtalálható az órára elérhető összes alkalmazás: edzések, pulzusszám, véroxigénszint, tevékenységnapló, alvás- és stresszfigyelés, légzésgyakorlatok, zenelejátszás, értesítések, időjárás, stopper, időzítés, ébresztés, zseblámpa, telefon keresése, illetve a beállítások.

A kijelző természetesen érintésérzékeny, és minden irányból egy-egy menü érhető el. Felülről lefelé a beállítások és az olyan gyorsfunkciók jönnek elő, mint például az ébresztő és telefon keresése. Balról jobbra, és jobbról balra húzva öt fontosabb funkció (pulzus, stressz, időjárás, zene, napi aktivitások) érhető el, lentről felfelé pedig a legutolsó értesítések között tallózhatunk.

Utóbbinál a megvalósítás ugyanolyan felemás, mint a Huawei/Honor drágább eszközein: a befutó szövegek egy bizonyos karakterszámig kibonthatók, de az e-mailek esetében csak a tárgyat látjuk, a szoftver a hangulatjeleket képtelen megjeleníteni, és továbbra sincs lehetőség arra, hogy bármit visszareagáljunk a küldőknek. A szoftvernek ráadásul van egy olyan hibája, hogy az e-mailek esetében hajlamos a régi leveleket újra megjeleníteni, ahelyett, hogy az éppen befutókat mutatná.

Hasonlóan furcsa az Always on Display funkció.

A cserélhető óralapokkal ellentétben kevés opció kapunk, és az időn/dátumon kívül egyik sem képes más információ megjelenítésére, ráadásul a kezünket felemelve az eszköz nemhogy nem vált át az eredetileg beállított óralapra, de ilyenkor az érintőképernyő sem működik, így mindenképpen meg kell nyomnunk a gombot, ha extra információkra van szükségünk, vagy használnánk a suhintással megnyitható menüket.

Érdemes tudni azt is, hogy egyik eszközre sem másolható zene, csak a telefon lejátszóját kezelhetjük, hívást sem fogadhatunk, illetve kimaradtak olyan extrák is, mint a vezeték nélküli töltés, vagy éppen az NFC. Az egyetlen különbséget itt találjuk a két eszköz között: amíg a Watch Fitben helyett kapott egy GPS chip, addig a Watch ES-nél erről le kell mondanunk. Ha tehát valaki szeretné, hogy a megtett útvonalak telefon hiányában is rögzüljenek edzés közben, akkor a Huawei modellt kell választania.

Ha pedig már szóba került a telefon: az órák használatához nélkülözhetetlen a Huawei-féle Egészség alkalmazás, ami nemcsak a mért adatokat és edzéseket mutatja meg nekünk szépen megrajzolt grafikonokon és táblázatokban, de az appon keresztül válogathatunk a több tucat számlap között, megszabhatjuk mely alkalmazás küldjön értesítést, illetve a firmware frissítések is innen indíthatók.

Jól jön, ha mozogsz

Mindkét óra méri a pulzust, a véroxigénszintet, és még az alvást is elég jól monitorozzák. Persze hangsúlyozandó, hogy ezek nem orvosi adatok, de arra alkalmasak, hogy nyomon kövessük a szervezetünk jelzéseit, aminek főleg akkor van értelme, ha sportolunk is. Ezen a ponton jutunk el a Watch Fit és a Watch ES legjobb részéhez, ugyanis rengeteg mozgásfajtát képesek lekövetni.

A hagyományos futós, kerékpározós, úszós és evezős edzéstípusok mellett a lépcsőzés, az aerobic, a jóga és a cross fit is megtalálhatók a repertoárban, sőt olyan kuriózumok is, mint például a latin tánc, a kendo, a görkorcsolya vagy éppen a thai chi.

A mérések amatőr szinten elfogadhatónak nevezhetők, ha pedig valaki komolyabb szeretné monitorozni az edzéseit, az úgyis a jóval komolyabb mezőnyben fog erre alkalmas kütyüt keresgetni.

Az óráknak a rengeteg mozgástípus támogatása mellett ráadásul akad egy olyan pozitív tulajdonsága is, hogy edzésterveket is tartalmaznak, a testlazító gyakorlatoktól kedzve az olyan komolyabb terhelésekig, mint a zsírégető futás vagy a láb- és fenékszálkásítás. Ezeket elindítva nemcsak a végzendő gyakorlatok típusait kapjuk meg, de animációk formájában azt is látható, hogy pontosan mit kell csinálnunk.

A pozitívumok mellett viszont ezen eszközök is rendelkeznek azon árnyoldalakkal, amiket a korábban már tárgyaltunk az újabb Honor és a Huawei eszközök esetében. Az órák edzés közben lényegében elvesztik az okosfunkciók egy részét: a bejövő hívásokon kívül semmilyen értesítést nem jelenítenek meg. Hiába kapunk tehát SMS-t, fontos e-mailt vagy éppen Messenger üzenetet, ha nincs a közelünkben a telefonunk, akkor fogalmunk sincs róla, hogy mi történik a világban. Márpedig egy okosórának éppen az egyik alapfunkciója lenne az, hogy a mobilunk kiterjesztése legyen – minden körülmények között.

Azzal nem lenne semmi baj, ha ez általunk választható opció lenne, de erről szó sincs: a Watch Fit és a Watch ES egyaránt elzárnak minket a telefonunktól edzés közben, ami a szabadban futva vagy kerékpározva még nem is probléma, de teremben végzett edzések esetében egyszerűen csak idegesítő.

Az ár/érték arány nem rossz

Habár a két eszköznek megvannak a hiányosságai, de ezek könnyebben elnézhetők annak fényében, hogy nem 90-110 ezer, hanem 35 ezer forint környékén kínálják őket (a GPS okán a Huawei variáns valamivel drágább, mint a Honor). Ennyi pénzért egy kellően nagy és jó minőségű kijelzőt kapunk, nem beszélve a 10 napos üzemidőről, ami 2020-ban még számos prémium márka számára elérhetetlen cél.

Emellé jönnek még az olyan funkciók, amikkel nemcsak a szervezetünk jelzései követhető nyomon, de az edzések, és a velük járó fejlődés is. Ha valakinek nem fontos, hogy alkalmazásokat telepíthessen az órájára, és azt sem bánja, hogy külsős appok (Strava, Google Health stb.) nem férnek hozzá az óra adataihoz, annak a Watch Fit és a Watch ES is felkerülhet a lehetséges jelöltek listájára.