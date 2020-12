Ez a LEGO csodákra képes a megfelelő kezekben

Bár a LEGO elsősorban a klasszikus építőjátékairól híres, de a játékgyártó kínálatában már évtizedek óta jelen vannak az olyan, a digitalizáció vívmányait kihasználó termékek, mint például a Mindstorms sorozat, amiből 2020-ban megérkezett az 2013-as EV3-mat leváltó ötödik generáció. A Robot feltaláló névre keresztelt, 51515 kódszámú szett ezúttal sem puszta szórakozás, igazi kapudrog lehet a programozás világa felé, és azok érdeklődésére is számot tarthat, akik már haladónak számítanak ezen a területen.

A Mindstorms nem hagyományos LEGO, ez már akkor nyilvánvaló, mikor kibontjuk a 949 elemet tartalmazó dobozt: a zacskók nem számozottak, és nincs klasszikus építési útmutató. A készlethez nélkülözhetetlen egy Bluetooth kapcsolattal rendelkező kütyü, ami lehet MacOS-t vagy Windowst futtató számítógép/laptop, esetleg androidos vagy iOS-es okostelefon/tablet.

Az említett eszközökre le kell tölteni a kapcsolódó alkalmazást, ezen belül találjuk az instrukciókat, az app viszont nemcsak az építéshez szükséges, de a programozáshoz is. Utóbbi sarkaltos pont, hiszen az 1998-ban indult termékcsalád lényege, hogy játékos formában vezesse be a gyerekeket (vagy akár a felnőtteket) a programozás és a robotika világába. Az idén debütált ötödik generációs Mindstorms ezt emeli egészen új szintre.

Robotiskola

A szettben a Technic készletekre jellemző elemek mellett találunk négy szervomotort, egy fény- és színérzékelős és egy távolságmérő szenzort, illetve egy hub névre keresztelt elemet, ami lényegében a Mindstorms agya. Ebben kapott helyet a processzor, a memória, a Bluetooth kapcsolatért felelős komponensek, a hangszóró, a hattengelyes giroszkóp, a gyorsulásmérő, továbbá a négy gombot tartalmazó fehér felület alatt 5×5 LED bújik meg.

Ami kifejezetten pozitív, hogy a LEGO végre búcsút mondott az AAA-elemeknek, így a központi egység működését már egy tölthető akkumulátor biztosítja, az viszont érthetetlen, hogy 2020-ban miért mini USB porton keresztül kell az energiát a telepbe juttatni Type-C csatlakozó helyett.

Az app letöltését és az elemeket tartalmazó zacskók kibontása után jöhet az építés. A folyamat minden esetben azzal kezdődik, hogy a hubot csatlakoztatjuk a választott eszközünkhöz, az első alkalommal pedig frissíteni kell a speciális alkatrészek (például a motorok) szoftverét. A tesztidőszak alatt legalább kétszer érkezett új verzió, ami jó hír, hiszen azt jelenti, hogy

a LEGO fejlesztői folyamatosan finomhangolják a rendszert a lehető legjobb élmény érdekében.

A Mindstorms szett abban persze hasonlít a dánok többi építőjátékára, hogy kész ötletekkel várja a felhasználókat. A rendelkezésünkre álló alkatrészekből öt különböző robot építhető meg, egyszerre viszont csak egy lehet összerakva, hiszen a központi egység és a speciális kiegészítők mindegyikhez szükségesek. Charlie egy köpcös kis robot, Tricky leginkább egy targoncára emlékeztet, Blast egy komolyabb, humanoid formájú gépezet, M.V.P. egy speciális daru, míg Gelo egy bogárra hasonlít, ráadásul az egyetlen olyan alapötlet, ami nem gurul, hanem lépeget.

Gyerekekre szabva

A Mindstorms alkalmazásban mindegyikükhöz tartozik egy több szintre bontott építési útmutató, és ezeken végighaladva fokozatosan tárulnak fel előttünk a készlet biztosította lehetőségek. Charlie például egy kifejezetten egyszerű robot, csupán a központi egységet és a motorokat használja, tud néhány trükköt (forog, mozgatja a karjait és a „hasát”, hangokat ad ki), de távirányítani például nem lehet. Az ehhez szükséges ismereteket Tricky megépítése közben sajátíthatjuk el, arra pedig M.V.P. tanít meg, hogy a képernyő virtuális kezelőfelülete mellett hogyan használható irányításra egy playstationös DualShock 4 vagy Xbox One kontroller.

Ebből talán már kitalálható, hogy az összes érdekes funkció (többek között a mozgás- és színérzékelés) megismeréséhez össze kell rakni mind az öt modellt. Ez jó időre leköti bárki figyelmét, hiszen még a legegyszerűbb Charlie-t is minimum egy óra összeépíteni, Gelóval és Blasttal pedig akár három órát is el lehet szórakozni, ha minden elérhető funkciót alaposan letesztelünk. És ez még csak a kezdet, hiszen minden egyes modell esetében lehetőség van extra építési feladatok elvégzésére, amikkel újabb és újabb felhasználási módokról hullik le a lepel.

Charlie-t a táncos produkciója mellet megtaníthatjuk pacsit adni, esetleg arra, hogy doboljon, Tricky egy tollal a kezében rajzolhat, esetleg célba dobálhat a piros labdájával, Blast célba lőhet és kalapálhat, M.V.P. pedig – többek között – képes összegyűjteni az elszórt apró alkatrészeket.

Mindez ráadásul nagyon okosan van felépítve, nem zúdul minden azonnal az ember nyakába: az egyes építési fázisokat követően az alkalmazás átvált programozó módba, ahol az objektumorientált Scratch nyelvet használva lehet tesztelni a robotok egyes funkcióit és képességeit. Ezen programozási mód lényege, hogy a különböző parancsokat az ujjunkkal (vagy az egérrel) húzogatva blokkokban kell egymás után elhelyezni, majd a play gombot megnyomva az építményünk szép sorban végrehajtja a különböző feladatokat.

A különböző lehetőségeket (motorok, mozgás, fény, hang stb.) eltérő színek jelzik, a szoftver tud magyarul, az elérhető funkciók érthetően fel vannak címkézve, és magyarázatok is kapcsolódnak hozzájuk, így viszonylag gyorsan elsajátítható a rendszer használata, még akkor is, ha első blikkre a kifejezetten gyerekeknek szánt felépítés ellenére is bonyolultnak tűnik a szisztéma. Fontos alapigazság, hogy türelmesnek kell lenni, végig kell zongorázni mind az öt modellt, és a folyamat végére jó eséllyel összejön annyi rutin, hogy már saját megvalósítandó ötletek is születnek.

Ez hatványozottan igaz, ha gyerkőcökről van szó: felnőttként érdemes nem magára hagyni a fiatalabbakat a készlettel, hanem együtt játszani, hogy elakadás vagy bármilyen felmerülő probléma esetén ne váljék frusztrálóvá az építés és a gépek életre keltése. Erre már csak azért is szükséges, mert a rendszer visszajelzések terén sajnos elég fapados lett, annyira, hogy szinte semmilyen hibaüzenetet nem küld, ha valamit esetleg elrontunk, magunknak kell rájönni, hogy az alkotásunk miért nem hajlandó végrehajtani az utasításainkat.

Amit érdemes még tudni, hogy az építés során elénk kerülő, vagy saját kútfőből kipattanó kódsorok egyrészt streamelhetők a robotokra, tehát az appban a lejátszás gombot megnyomva a gépek azonnal végrehajtják az általunk beállított parancsokat, de arra is adott a lehetőség, hogy húsz programot átmentsük a központi egységre. Ezeket aztán akkor is végrehajtja a gép, ha nem csatlakozik semmilyen eszközhöz. A hub fel/le gombjait nyomogatva csak ki kell választani a megfelelő sorszámú parancssort, majd a nagy fehér kapcsolót lenyomva megtörténik a varázslat.

Távirányítani viszont csak akkor tudjuk a robotokat, ha beiktatjuk a képletbe a Mindstorms appot futtató köztes eszközt, és ez nemcsak a telefon/laptop képernyőjén megjelenő virtuális irányítóegységek esetén igaz, de a DualShock 4 és Xbox One kontrollerek használatakor is

Haladó programozóknak pedig kifejezetten jó hír lehet, hogy egy teljesen új projekt létrehozásakor nemcsak a szóblokkos Sratch áll rendelkezésre, de a nagyobb tapasztalatot igénylő, ugyanakkor sokkal szofisztikáltabb megoldásokat eredményező Python nyelv is választható a robotok programozásához. Az alkalmazás ezen része ugyan még csak béta, de ettől függetlenül már jól használható, és a megléte nemcsak azért remek döntés a LEGO részéről, mert így a tapasztaltabb programozók is kiélhetik a kreativitásukat, de azért is, mert a vizuális programnyelvből kinövő gyerekek számára is új kihívás, egyben ugródeszka lehet a komolyabb megoldások irányába.

Jó kezekben tökéletes játék

Az új Mindstorms készlet egy elképesztően összetett játék, ami az elődeihez hasonlóan nagyszerű edukációs eszköz is egyben, hiszen szórakozva segíti a gyerekeket abban, hogy megértsék a programozás alapjait, majd ezek ismeretében megvalósítsák a saját kreatív ötleteiket.

A csomag öt alapmodellje napokra lekötheti az építés és programozás iránt fogékony gyerekeket, és ez még csak a kezdet, hiszen kellő fantáziával és elszántsággal olyan dolgok valósíthatók meg a szettel, amire felnőttként jó eséllyel nem is gondolnánk. És akkor ehhez tegyük hozzá azt is, hogy a kompatibilitásnak hála egy kellően kreatív gyerkőc a már meglévő gyűjteményével is könnyedén kombinálni tudja a Mindstorms interaktív lehetőségeit.

Persze azt tudni kell, hogy ez a készlet sem való mindenkinek.

Ha a gyerek nem érdeklődik a LEGO iránt, akkor nagy valószínűséggel nem ez a készlet lesz a fordulópont, és önmagában a dán építőjáték szeretete sem jelenti azt, hogy a Mindstorms jó választás. Ezt már csak azért is érdemes észben tartani, mert a 125 ezer forintos ár túlságosan magas ahhoz, hogy pár modell összeépítése után a robotok valamelyike a polcon porosodjon.

Ha viszont már megvan az alap érdeklődés a számítástechnika iránt (ami nem merül ki a videójátékokban), akkor a LEGO programozható készlete ideális választás lehet – nemcsak azért, mert napokra és hetekre képes lehet lekötni a gyerekeket, de azért is, mert játék közben olyan készségekre tehet szert, amik a jövőben hatványozottan fognak a javára válni.