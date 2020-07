Aki a 80-as években volt gyerek, annak ez igazi nosztalgiabomba

Aki a 80-as évek végén és a 90-es években volt gyerek, biztos emlékszik még a LEGO-féle Pirates építőjátékokra, amik a kalózos életérzést öntötték kocka formába. Habár a téma 2015-ig rendszeresen felbukkant a dán játékgyártó kínálatában, a legikonikusabb szett így is az 1989-ben kiadott Black Seas Barracuda kalózhajó, ami 2002-ben kapott egy újrakiadást, idén pedig a maga módján egész zseniális formában tért vissza, köszönhetően a LEGO Ideas programnak.

A LEGO Ideas a dán játékgyártó egyik legérdekesebb projektje az elmúlt évekből: a program 2011-ben indult Cuusoo néven, és lényegében arról van szó, hogy a kreatív rajongók elképzeléseiből boltban kapható szettek készülnek. Az ötlet jelentős siker lett, 2014-ben át is nevezték LEGO Ideasra, és ezidáig összesen 30 rajongói alkotásból készült hivatalos LEGO-építőjáték. Külön érdekesség, hogy akad köztük egy magyar terv alapján született alkotás is: a dánok 2019-ben Szabó Máté ötletéből, az első Mickey egér-rajzfilm inspirálta Steamboat Willie-ből készítettek boltban is megvásárolható szettet.

Magyarországról korábban ez még senkinek nem sikerült Szabó Máté az első magyar, akinek a rajongói ötletéből a LEGO hivatalos szettet gyártott. A Mickey egeres Steamboat Willie születéséről az alkotó mesélt nekünk.

A folyamat úgy zajlik, hogy a LEGO Ideas oldalra bárki feltöltheti a saját elképzelését, aminek a megvalósításán a cég akkor gondolkodik el, ha adott időn belül érkezik rá 10 000 szavazat. Ezt összegyűjteni nem könnyű feladat, és a cél elérése sem jelent automatikus sikert, hiszen a gyártó még mindig dönthet úgy, hogy a megszavazott ötletből nem készül hivatalos szett. Szerencsére nem ez történt Pablo Sánchez Jiménez ötletével, aki egy meglehetősen érdekes koncepciót töltött fel az Ideas oldalra:

egy kalózos építményt, megfeneklett hajóból kialakítva.

A Pirate Bay néven futó elképzelés nagyjából egy év alatt gyűjtötte be a szükséges szavazatokat, a LEGO pedig hivatalos szettre alkalmasnak találta az ötletet. A megvalósítási folyamatnak ugyanakkor van még egy állomása: a boltba olyan készlet kerül, amit a gyártó dizájnerei úgy pofoznak át, hogy az megfeleljen a cég által támasztott kívánalmaknak. A kalózos játék esetében itt jött a képbe Milan Madge és Austion William Carlson, akik duplán megcsavarták Jiménez eredeti elképzelését.

A készletet úgy alkották meg, hogy a kalózok élettereként szolgáló építmény a legendás, 1989-es Black Seas Barracuda roncsaiból épüljön fel. Ami viszont ennél is nagyobb durranás, hogy a LEGO 21322 – Barracuda öböl kalózai egy moduláris készlet, azaz a hajótest három nagy részletben kiemelhető a szigetből, és összeilleszthető a klasszikus kalózhajó mai változatává.

A Barracuda öböl kalózai

A készlet a dán játékgyártó méretesebb termékei közé tartozik, és ahogy az Ideas szettek jelentős része, ez is inkább az idősebbeket, a gyűjtőket veszi célba. Ez már érezhető a csomagoláson is, aminek a dizájnja a 80-as/90-es évek Pirates készleteit idézi. A doboz kibontva összesen 27 különböző csomag zúdul a tulajdonos ölébe: ezek tartalma 2545 alkatrész, amiből egy méretes, 62 cm széles és 59 cm magas építmény, illetve nyolc különböző minifigura építhető össze. A mellékelt útmutató kifejezetten vaskos, 460 oldalas, a folyamat pedig gyakorlott kezek esetén is minimum 6-7 órát igényel.

Az építés két nagyobb szakaszra bontható:

előbb megépítjük a szett bal, majd a jobb oldalát, és ezeket összecsúsztatva kapjuk meg a végeredmény. Rögzíteni nem tudjuk őket egymáshoz, de erre itt nincs is szükség, hiszen olyan készletről beszélünk, amit aligha fogunk sűrűn mozgatni, de ha mégis, akkor is sokkal kényelmesebb két darabban, mint egyben.

Az összerakás folyamata természetesen itt is az élmény része, hiszen fokozatosan csodálkozunk rá a készlet olyan részleteire, amik a promóciós képeken nem feltétlenül szúrnak szemet. Ilyen az egyik rejtett zugban megbújó csontváz, akinek leszakadt az egyik lába, a régi kalózos szettek előtt tisztelgő, a homokból kibukkanó törzsi szobor, vagy éppen a kalózkapitány kabinja, ami az aprócska hely ellenére is csodásan ki van dolgozva, számos jópofa részletet rejt. Az asztalon látható gyertyák, a mellszobor, a saját ágy és apró polc mind olyan apróságok, amik elismerő biccentést váltanak ki az emberből építés közben. És ugyanez a helyzet a szintén ügyesen megoldott konyha és matrózok élettere esetében is.

A Barracuda öböl persze nemcsak a falak mögött, de azon kívül is nagyszerűen meg lett tervezve: a part, a pálmafák, az épület mellett kapirgáló disznó, a ládák, az ágyúk, és a ketrecbe zárt csontváz mind-mind olyan részletek, amiket lelkesen lehet mutogatni a készlet csodájára járó ismerősöknek.

Önmagában már ezek az apró finomságok is elegendők lennének a rajongók lenyűgözéséhez, de a fő attrakció csak ezek után következik: a szigetből kiemelhető a három részre tagolt hajótest, amiből aztán összeállítható egy szintén pompás kalózhajó. Itt persze érdemes megjegyezni, hogy ez nem egy pár pillanatos művelet, rutintól függően legalább 20-30 percet vesz igénybe, hogy némi átépítést követően teljes pompájában elénk tárulhasson a halálfejes lobogóval díszített vitorlás.

Az említett részeket ugyanis nem elég kiszedni a szigetből, egyes részleteket le is kell szedni róla, illetve az árbócokat kicsit át kell építeni, a vitorlákat és a köteleket pedig rendesen fel kell helyezni – de megéri ezzel szöszmötölni, mert a kalózhajó önmagában is csodás látvány. Ugyanakkor tény, hogy a hajótest hiányában a sziget elég snassz látványt nyújt, így valószínűleg a legtöbb tulajdonos a komplett szigetet fogja kitenni a polcára, és nem a kalózhajót a kissé kopárnak ható építmény társaságában.

Felnőtt játék

Habár afelől nincs kétségünk, hogy a Barracuda öböl kalózai egy gyerkőc számára is vonzó lehet, hiszen a benne rejlő lehetőségek simán felcsigázhatják a fantáziát, de azért ez tényleg egy felnőtteknek szánt készlet, egy olyan nosztalgiabomba, amit a féltve őrzött gyűjteményekbe szánt a LEGO.

A szigetet megépíteni igazi élmény, egyben időutazás, főleg azoknak, akiknek a 80-as/90-es években megadatott a lehetőség, hogy kalózos szettekkel játszanak. Másoknak pedig beteljesült álom lehet a szett: akik annak idején csak a nyálukat csorgatták egy kalózhajóra a katalógust lapozgatva, azok pár évtized csúszással megépíthetnek egyet, ráadásul olyat, amire korábban még tényleg nem volt példa.