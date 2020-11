9 évet mobiloznak el az életükből az amerikaiak

A sok kicsi sokra megy, ez igaz a kijelzők előtt töltött időre is. Sok felhasználó nem is tagadná, hogy elég sokat lóg a mobilján, de csak kevesen tudják, mennyi is az annyi. A nagy tech cégek erre reagálva tettek elérhetővé az elmúlt években olyan eszközöket, amelyek mérik a képernyő előtt töltött időt, és különféle beállításokkal abban is segítik a netezőt, hogy abból valamennyit sikerüljön lefaragni.

A WhistleOut nevű mobilos összehasonlító oldal nemrég kiadott egy meglehetősen ijesztő, ezer fő részvételével készített kutatást,

miszerint egy átlagos amerikai egész életében körülbelül 9 évet mobilozik el.

Ez összesen 76 500 órát jelent. Ez a szám úgy jött ki, hogy az átlag napi 3,07 képernyőidőt, valamint azt vették alapul, hogy jellemzően 10 éves kortól kapják meg a felhasználók az első készüléküket. Nem meglepő mód a milenniál korosztály a legaktívabb, náluk átlagosan napi 3,7 óra körül alakul a képernyőidő. Az X-generációsoknál ez három óra, míg az idősebbeknél, a „boomer” generációnál 2,5 óra.

Persze hozzá kell tenni, hogy éppen egy világjárvány közepén vagyunk, amikor az emberek sokkal jobban támaszkodnak a technikai eszközeikre, mint általában. A problémáról korábban itt írtunk bővebben:

Lehet, hogy ezért nincs ideje semmire Évente nagyjából 50 napot töltünk a mobilunk előtt, ezért fontos, hogy kezünkbe vegyük a dolgokat.

(Kiemelt kép: Mohos Márton / 24.hu)