„A kibertérben nehezen értelmezhető, hogy ki kinek a barátja és az ellensége”

Mádi-Nátor Anett nyelvtanárként kezdte, de később a kibervédelmi NATO-munkacsoport vezetőjének választották, ma pedig a kiberbiztonság területén nemzetközileg is elismert Cyber Services Zrt. vezérigazgató-helyettese. Mindemellett az európai Women4Cyber nonprofit alapítvány elnöke, melynek célja, hogy bátorítsa és támogassa a nők erősebb jelenlétét a kiberbiztonságban. Mennyire nehéz a nőknek érvényesülniük az IT területén, és hogyan is néz ki egy kiberhadgyakorlat? Igaz, hogy a következő világháború már a neten fog kirobbanni – vagy már éppen zajlik? Mádi szerint a problémák 80 százaléka kiszűrhető lenne, ha az emberek értelmeznék, amit olvasnak a neten.