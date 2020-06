A Honor évekig egyet jelentett az olcsóbb okostelefonokkal, ugyanakkor a Huawei almárkája az elmúlt években folyamatosan bővítette a portfólióját, és mára a viselhető eszközök és a vezeték nélküli fülhallgatók terén is jelentős szereplőnek számít. E mellett okostévéket és laptopokat gyártanak – utóbbiak közül már itthon is kapható a MagicBook 15, amit lehetőségem adódott kipróbálni.

A Honor MagicBook 15 külsejét nézve nem vitás, hogy az inspiráció az Apple-féle MacBook családtól érkezett, dizájn terén viszont nem sikerült lemásolni azt a kecsességet, amit az Air képvisel, bár ez következik abból is, hogy itt egy 15,6 hüvelykes kijelző várja a felhasználókat. A laptop itthon csak szürke kivitelben érhető el, de ez a sötétebb árnyalat jól áll az alumínium burkolatnak, és csukott állapotban a bal oldalra pozicionált Honor logóval kifejezetten elegánsan fest a gép.

Kinyitva már inkább átlagos a dizájn:

az egyhangúságot csak a jobb szélre helyezett bekapcsoló gomb töri meg, illetve a szokásos matricák. Az kifejezetten pozitív, hogy a trackpad méretes, és két negatívumot leszámítva a billentyűzetre sem lehet panasz. Nekem kifejezetten bejött, hogy a gombok nem tükörsimák, azaz van egy kis textúrájuk, ugyanakkor azt nagyon fájlaltam, hogy kimaradt a háttérvilágítás, és a laptopból nem létezik magyar billentyűzetes verzió, így be kell érnünk az angollal, illetve a különböző jelek alá rejtett ékezetes betűkkel.

4 Fotó megtekintése Honor MagicBook 15: ideális laptop mindennapi teendőkhöz Fotó: Marjai János / 24.hu Még több + Fotó: Marjai János / 24.hu Még több + Fotó: Marjai János / 24.hu Még több + Fotó: Marjai János / 24.hu Még több +

Mivel a képernyő körüli kávák oldalt és felül minimálisak, így a rejtett webkamera a funkcióbillentyűk sorának közepére került, és egyetlen nyomással nyitható fel. Ez olyan szempontból ideális, hogy így nem kell aggódnunk a kémkedés miatt, ugyanakkor a magam részéről továbbra sem tartom szerencsésnek, ha videótelefonálás közben békaperspektívából mutat a kamera, és gépelés közben kitakarnak a saját ujjaim. A felnyitós megoldás ráadásul a Windows Hello arcfelismerést is kissé körülményessé teszi, bár ezt nálam simán ellensúlyozta a bekapcsoló gombba épített ujjlenyomat-olvasó, ami kiválóan működik.

Korrekt hardver, némi lemaradással

A Full HD felbontásra és maximum 60 Hz-es képfrissítésre képes IPS LED kijelző teljesen átlagos, ugyanakkor a burkolat alatt megbúvó hardver tisztességes: AMD Ryzen 5 3500U processzor, 8 GB DDR4 RAM, Radeon Vega 8 grafikus mag, 256 GB-os PCIe NVMe SSD. Ez a konfiguráció már nemcsak irodai munkára, és iskola feladatok ellátásra alkalmas, de simán szerkeszthetők vele képek, és akkor sem fog kihullani a hajunk, ha egyszerűbb videóvágási feladatokra használjuk.

Akár még játszani is lehet rajta: nyilván nem a legújabb címekkel és a megfelelő kompromisszumokat megkötve, de a The Witcher 3, a GTA V, a PUBG és a Forza Horizon 4 még elfutnak rajta.

Csatlakozók terén már kicsit szűkös a felhozatal, hiszen mindössze egy USB 2.0, egy USB 3.0 (Type A) és egy USB 3.1 Gen 1 (Type C), egy HDMI, illetve egy, a füles és a mikrofon kezelésére alkalmas jack aljzat áll a rendelkezésünkre. Ennél jóval szomorúbb, hogy a Bluetooth csak 4.2-es és a Wi-Fi 6 komponensekről is le kell mondanunk, be kell érnünk a 802.11 b/g/n szabványokkal.

Ezzel szemben azért jár a piros pont, hogy a 9–10 óra üzemidőt biztosító 42 wattos aksi a Type C porton keresztül tölthető, az adapter végre nem egy fél tégla, és támogatja a 65 wattos gyorstöltést, amivel mindössze fél óra alatt 50 százalékra pumpálható vissza a telep.

Mindez 220 ezer forintért egyáltalán nem rossz felhozatal, és a felsorolt hiányosságokat részben képes feledtetni, hogy ebben az árban már benne van a Windows 10 operációs rendszer is, illetve azok az extrák, amiket főleg azok fognak értékelni, akik Huawei vagy Honor telefonnal rendelkeznek.

A szükséges plusz

Sokaknak lényegtelen, de az átlagos felhasználóknak remek kiegészítés a gépre előre telepített PC Manager szoftver, ami folyamatosan monitorozza a gép állapotát, jelzi ha valahol probléma van, illetve rendszeresen ellenőrzi, hogy a legfrissebb driverek találhatók-e a gépen. A program ugyanakkor nemcsak erre jó, de ez szükséges ahhoz is, hogy használni tudjuk a Huawei által fejlesztett Magic-link technológiát.

Ennek lényege, hogy a kompatibilis Huawei és Honor telefonok Bluetooth-on keresztül összeköthetők a laptoppal, ami ez esetben nem azt jelenti, hogy a készülék felbukkan a meghajtók között, és böngészhetünk a rajta található mappákban, hanem a gép kijelzőjén konkrétan megjelenik a telefon képernyője, és az egér/trackpad használatával kezelhetjük a mobilos rendszert és az appokat.

Bármit elindíthatunk, írhatunk üzenetet, posztolhatunk, képeket nézegethetünk, illetve drag and drop módszerrel másolhatunk fájlokat az eszközök között. A csatlakozás indítható a PC Managerből, de a folyamat kezdeményezhető NFC-vel is: a telefont csak hozzá kell koppintani a gépen található Magic-link logóhoz, majd a laptop képernyőjén felugró ablakban engedélyezni a kommunikációt.

Én egy Huawei P40 Prót használtam így, és az esetek jelentős többségében teljesen jól működött a rendszer, néha viszont előfordult, hogy csúnyán belassult a kommunikáció, így megnőtt a késleltetés, ami nyögvenyelőssé tette a telefon használatát a laptopon keresztül – többek között ennek elkerülése végett lett volna jó, ha MagicBook 15 már a legújabb Bluetooth-szabvánnyal érkezik.

Nem tökéletes, de kellemes

A Honor laptopjának akadnak érthetetlen hiányosságai, bár a célközönséget ez jó eséllyel kevésbé zavarja majd, mint engem (leszámítva a billentyűzetvilágítás kihagyását), ráadásul a hardver ideális, van hozzá Windows 10, és mindezért a 220 ezres ár is korrektnek mondható.

Aki mindennapi/irodai használatra keres egy megbízható, viszonylag könnyű (1,53 kg), nem túl vastag (maximum 16,9 mm) hordozható gépet, annak a MagicBook 15 simán megfontolandó választás – főleg akkor, ha e mellé még rendelkezik az extra funkciókat kiaknázni képes Huawei/Honor okostelefonnal is.