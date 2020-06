Egy hónap után végre kiderült, milyen appal ellenőrzik itthon a karantén betartását

Először a május 4-én megjelent Magyar Közlöny egyik rendeletéből derült ki, hogy a magyar hatóságok egy elektronikus szoftverrel ellenőriznék, hogy az emberek betartják-e a kötelező házi karantént. A közlönyből és annak megjelenését követően arról nem érkezett információ, hogy pontosan milyen szoftverről van szó, csupán annyi derült ki, hogy a telepítés önkéntes alapú, viszont aki vállalja a használatát, annak kötelező telepíteni az appot a telefonjára, az elmulasztás szabálysértésnek minősül, illetve háromezer és háromszázezer forint közötti bírságot is vonhat maga után.

A rendelet megjelenését követő harmadik napon az androidos Play Áruházba felkerült a budapesti székhelyű Asura Technologies Kft. által fejlesztett Home Quarantine System (Házi Karantén Rendszer), aminek a leírása arra utalt, hogy ez lehet az app, ami segíti majd az ellenőrzést. Május 7-én egyaránt megkerestük a fejlesztőcéget és az operatív törzset, hogy a hatóságok ezt a szoftvert használják-e a házi karantén ellenőrzésére, ám a cikkünk megjelenéséig, és ezt követően sem kaptunk választ kérdésünkre.

A hivatalos bejelentésre végül egy hónapot kellett várni,

hiszen Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár egy zártkörű, kormányközeli médiumoknak tartott eseményen beszélt először a konkrét alkalmazásról, ami valóban a fentebb említett, magyar fejlesztésű Házi Karantén applikácó.

Az államtitkár a háttérbeszélgetésen megerősítette, hogy a szoftver használata önkéntes és önbevalláson alapul, ám jelentős könnyebbséget jelent nem csupán a karanténban lévő használónak, de a rendőrségnek is, hiszen az előbbieket nem fogják naponta akár többször is, bejelentés nélkül és személyesen ellenőrizni, a rendőrök pedig az ellenőrzés helyett egyéb, a járványhelyzetben is meglévő ügyekkel foglalkozhatnak.

A beszélgetésre meghívott Demokrata beszámolója szerint Lakatos Tibor ezredes, az operatív törzs ügyeletének vezetője elmondta: az app fejlesztésekor elsődleges szempont volt az adatvédelem. Emellett kiemelte: már több mint 17 ezer távellenőrzést végeztek el, és 435 esetben volt szükség személyes utánkövetésre, vagyis a felhasználók már tízezernél több kiszállást spóroltak meg a rendőrségnek.

A rendszer ugyanakkor nem problémamentes, legalábbis azon blog szerint, aminek az írója Angliából hazatérve használni kezdte az alkalmazást, és a karanténélményeit feldolgozó posztok között kitér arra, hogy sem a regisztráció, sem a használat nem ment zökkenőmentesen, továbbá a fennakadások kezelésével, a tájékoztatással és az SMS-t küldő háttérrendszerekkel is akadnak problémák.

