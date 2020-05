Még sötétebb lesz a Google Chrome

A Google az utóbbi időben szép lassan minden jelentősebb szolgáltatásához elkészítette a saját sötét módját, nemsokára a Google Chrome-ba is fontos változás jöhet ilyen téren. Az Android Police szúrta ki, hogy egy jövőbeli frissítéssel a sötét is sötétebb lesz, mivel a böngészőben már a Google keresőmotorjában futtatott keresések találati oldalainak háttere is illeszkedni fog a dark mode színskálájához.

Eddig ugyanis csak a Chrome menüit és kezelőfelületét színezték át a fejlesztők, míg a Google kereső például továbbra is vakító fehérséggel szúrta ki a netezők szemét. A keresőcég új fejlesztése azt teszi lehetővé, hogy a böngésző választott színtémájához alkalmazkodjon a keresési találatok megjelenítése is. Lényegében efelé tett lépést a cég, amikor nemrég a dedikált Google kereső mobilappban is sötét móddal újítottak.

Amennyiben androidos mobilunk van, a sötétített kereséseket megjelenítő Chrome-ot már ki is próbálhatjuk a böngésző fejlesztőknek szánt kísérleti verziójában, a Chrome Canary-ban. Hogy mindenki számára használhatóvá váljon, meg kell várno a Chrome következő stabil kiadását.

A teszteléshez kövessük az alábbi lépéseket:

Töltsük le a Chrome Canary-t!

Írjuk be a böngészősávba, hogy „chrome://flags”!

Keressük meg a listában az „Show darkened search pages on Android” beállítást és engedélyezzük, azaz állítsuk át „Default”-ról „Enabled”-re!

Indítsuk újra a böngészőt!

(Kiemelt kép: GettyImages)