A Google mobilos keresőjébe is jön az üzemidő-kímélő újítás

A Google kereső dedikált mobilalkalmazása is végre sötét módot kap, Androidon és iOS-en egyaránt. A frissítés után az app automatikusan arra a színmódra vált, amit a rendszerben beállítottunk – amennyiben persze Android 10-et, vagy iOS 12/13-at használunk, ezekben ugyanis van lehetőség rendszerszintű dark mode-ot bekapcsolni, amikor minden olyan app alkalmazkodik, amelyhez már elkészült a felület.

Természetesen a manuális beállítás is járható út, amit az általános beállítások alatt lehet megtalálni. A sötét mód fokozatosan fog megjelenni, először az amerikai felhasználóknál, a hét vége felé pedig globálisan is bekapcsolják. Amint elérhetővé válik, az app egy felugró üzenetben tájékoztat róla.

Az utóbbi hónapokban a legtöbb Google-szolgáltatás már megkapta a maga sötét módját, így a Gmail és a Google Play áruház is. A dark mode nem csak a szemnek előnyös, de az üzemidőnek is. Igaz, ezt csak az OLED-panellel felszerelt mobilok felhasználói élvezhetik, hiszen ezek képesek arra, hogy külön-külön kezeljék a pixelek háttérvilágítását, amire nincs szükség például feketék megjelenítésekor, ezáltal pedig energia spórolható.

Starting today & fully rolling out this week, dark mode is now available for the Google App on Android 10 and iOS 12/13. By default, the Google App will reflect your device’s system settings in Android 10 & iOS 13. If that’s set to a dark theme, the app will be in dark mode…. pic.twitter.com/ZqSD33ZhNt

— Google SearchLiaison (@searchliaison) May 19, 2020