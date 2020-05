A Google végre megválik zenés szolgáltatásától

Már a magyarok is használhatják a Google ingyenes videócset appját

Már jó ideje sejteni lehet, hogy a Google Play Musicnak nincs nagy jövője, mióta elrajtolt a házon belüli konkurensnek tekinthető YouTube Music streamingszolgáltatás, de a Google csak mostanra határozott úgy, hogy idén ténylegesen megszabadul tőle. A kivezetés pontos dátumát nem közölte a cég, valamikor az év későbbi szakaszában várható – de most már hivatalosan is beütötték az utolsó szöget a koporsóba.

Erre felkészítve a felhasználókat a Google blogposztban írta meg, miként migrálhatók a Google Play Musicban megvásárolt tartalmak, lejátszási listák a YouTube Musicba. A részletes útmutatót pedig azok számára küldték ki, akik eddig előfizettek a Google Play Musicra – így őket gyakorlatilag beolvasztják a másik platform eddigi felhasználói bázisába. A folyamat nem bonyolult: le kell hozzá tölteni a YouTube Musicot, majd azon belül megkeresni a dedikált, átmozgatásra szánt Transfer gombot. Az importálás végén a felhasználó e-mailes értesítőt kap.

A YouTube Music az utóbbi időben számos kedvező újítást is kapott, ami még vonzóbbá teheti a zenehallgatók számára: a lejátszási listák maximális hossza például ötezerre emelkedett ezerről, ami több mint duplája a Play Musicban megengedettnek. A tartalmak offline hallgatásra is letölthetők, illetve a dalszövegek megjelenítése is lehetséges hallgatás közben.

