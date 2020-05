Hamarosan a magyarok is megkapják a Messenger új funkcióját

Az egész világot felforgató új koronavírus-járvány miatt a Facebook-felhasználók körében az elmúlt hetekben jelentősen megnőtt valós idejű videoközvetítés iránti igény, a közösségi oldal beszámolója szerint a COVID-19 által leginkább fertőzött területeken duplázódtak a Messenger és WhatsApp videohívások, és emelkedett a Facebook Live és az Instagram Live videók száma is. A Facebook ennek nyomán április végén jelentette be, hogy pár országban elérhetővé teszi a Messenger Rooms nevű fejlesztést, amivel a videochatek és élő videók közvetítése egyszerűbbé válhat.

A legfrissebb hírek szerint az élesítés végre világszerte elkezdődött, így napokon belül a magyar felhasználóknál is megjelenik az új csevegési lehetőség.

A Messenger Roomsszal– a Facebook szerint – könnyebben tölthető minőségi idő a barátokkal, a családdal és a hasonló érdeklődésű emberekkel. A tömeges videochat lehetőségét biztosító virtuális szobák közvetlenül a Messengerből vagy a Facebookon hozhatók létre, és bárki csatlakozhat a videohívásokhoz, még akkor is, ha nincs Facebook-fiókja. A fejlesztők ígérete szerint egy szobában hamarosan akár 50 fő is jelen lehet, méghozzá bármiféle időbeli korlátozás nélkül.

A szobák a Facebook hírfolyamában, csoportjaiban és eseményei között is megoszthatók, így az ismerősök könnyedén felfedezhetik őket, és a Facebook azt tervezi, hogy a funkció idővel elérhető lesz az Instagram Direct keretében, a WhatsApp alkalmazásban és a cég által gyártott Portal eszközökön is.

Ha a barátaink vagy egy közösség olyan szobát hoz létre, amiben minket is szívesen látnak, azok megjelennek a Facebookon, és könnyedén eldönhető lesz, melyikhez szeretnénk csatlakozni. Meghívás esetén egyaránt lehet csatlakozni telefonról vagy számítógépről, ráadásul letölteni sem kell hozzá semmit. Amennyiben pedig a Messenger alkalmazást használjuk, akkor a különböző AR-effektusok, például virtuális nyuszifül is bekapcsolható a videohívás alatt. És ez még nem minden, hiszen emellé olyan funkciók is elérhetők, mint a 360 fokos hátterek vagy a virtuális hangulatfények. Egy szoba létrehozásakor kiválasztható, ki láthatja és csatlakozhat hozzá. A hívásból bármikor eltávolíthatók másokat, vagy be is zárható a szoba, ha nem akarjuk, hogy bárki más belépjen.

