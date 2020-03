A magyar fejlesztők is hadrendbe állnak a koronavírus ellen

Magyarország is csatlakozik a Hack The Crisis nevű nemzetközi fejlesztői kezdeményezéshez a HWSW Informatikai Hírportál által kiírt és szervezett eseménnyel, ami egy 48 órás online hackathon és ötletverseny. A Hack The Crisis Észtországból indult azzal a céllal, hogy a fejlesztők hatásos megoldásokat találjanak ki a koronavírus elleni küzdelemben.

Az esemény keretén belül egy hétvége alatt kell olyan megoldásokat szállítani az egyénileg vagy csoportban résztvevő fejlesztőknek, melyek segítséget nyújtanak a frontvonalban szolgáló szakemberek és szervezetek, a civilek és a közösségek, illetve az oktatási intézmények számára.

A hazai fejlesztői társadalom április 3-5. közt mutathatja meg, mit tud letenni az asztalra 48 óra alatt.

Bőle György, a HWSW lapigazgatójának elmondása szerint nem egy hagyományos értelemben vett hackathonról van szó: a megoldások lehetnek önálló ötletek, de rengeteg, valós igényre reagáló feladatot is hoznak önkormányzatoktól, szakmai szervezetektől, így konkrét problémákon dolgozhatnak a résztvevők.

A kezdeményezést itthon a HWSW koordinálja, de a szervezői csapatba delegáltak szakembereket más cégektől, így a Prezitől és a Docler Holdingtól is. Eddig több cég, mentor és szervezet is beállt az ötlet mögé, a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara is mozgósítja hallgatóit.

A mentorok által kiválasztott legjobb megoldásokat a csatlakozó támogatók anyagi, szakmai, és infrastrukturális oldalról is támogatni fogják. A kiemelt támogatók közt ott van az Ericsson, a T-Systems, a Telekom, az IVSZ, és a Design Terminal is.

Fontos célunk az is, hogy megmutassuk mekkora potenciált jelentek Magyarország számára itt dolgozó fejlesztők és informatikai szakemberek, milyen menő dolog fejlesztőnek lenni, ezenkívül a válság közepette is digitális gyorsító pályára rakjuk az országot!”

– mondta el ezzel kapcsolatban Bőle.

A HWSW a nemrég indult hivatalos weboldalon folyamatosan publikálja a részleteket.

(Kiemelt kép: GettyImages)