Huawei P40 széria: ezek lehetnének most a legjobb mobilok, ha lenne rajtuk Google

Huawei P40 széria: ezek lehetnének most a legjobb mobilok, ha lenne rajtuk Google

Erre készüljön, ha most venne új Huawei telefont

A tavasz a Huawei életében a P termékcsalád legújabb tagjainak bemutatását jelenti, és nincs ez másképp idén sem. Az új koronavírus miatt járvány okán a P40 telefonok párizsi bemutatóját ugyan lefújta a vállalat, de egy online közvetítés keretében azért lekerült a lepel az új csúcsmobilokról.

A kínaiak idén a Samsunghoz hasonlóan jártak el, és három típust jelentettek be: a sima P40-et, a P40 Pro telefont, illetve az S20 Ultrával versenyző, kissé fura nevű P40 Pro Plus készüléket – utóbbi viszont nem április 6-án, csak valamikor a nyár közepén kerül majd forgalomba.

Huawei P40 Pro

A frissen bemutatott készülékek közül jó eséllyel a P40 Pro lesz a legnépszerűbb a felhasználók körében, hiszen méltó utódja a tavalyi P30 Pro modellnek. A 6,58 hüvelykes OLED kijelző mind a négy szélén vízesésszerűen görbül, és akár 90 Hz-es képfrissítéssel is használhatjuk a maximum 2640 x 1200 pixel megjelenítésére képes panelt. A burkolat alatt egy 5G-s, nyolcmagos Kirin 990 chipset kapott helyet, méghozzá 8 GB RAM társaságában, amit 256 GB háttértár egészít ki. Bár az általunk mért 460 ezres Antutu eredmény elmarad a Galaxy S20 Plus teljesítményétől, de a hardver még így is elég mindenre, legyen szó hétköznapi feladatokról, vagy akár a legcombosabb mobiljátékok futtatásáról.

A készülék emellé 4200 milliamperórás aksit kapott, vezetéken 40 wattos, vezeték nélkül 27 wattos gyorstöltéssel, és adott a reverse charging technológia. Az ujjlenyomat-olvasót ezúttal is a kijelzőbe építették, van iP68 védelem, az előlapon pedig kettő, míg a hátlapon összesen négy kamerát találhatunk.

A Huawei természetesen most is a Leicával közösen fejlesztette ki a telefon kameráit: a kijelzőbe vágott lyukban egy 32 megapixeles szelfiegység, egy ToF és egy infravörös szenzor kapott helyet, míg a hátlapon egy 50 megapixeles, RYYB színszűrős lencsének jut a főszerep. Ezt egészíti ki egy 40 megapixeles, kifejezetten videózáshoz tervezett egység, egy 12 megapixeles, 5x optikai, 10x hibrid és 50x digitális zoomra képes periszkópos telefotó lencse, illetve egy ToF szenzor.

Ami a nagyítást illeti, ugyan már tavaly is egy közel hasonló képességekkel bíró szenzor került a P30 Próra, de már a bemutató előtt lehetőségünk adódott összehasonlítani a két telefon ilyen jellegű képességeit, és a bezoomolt fotók esetén a P40 Pro köröket ver az elődjére képminőség tekintetében.

A készülék Európában csak 5G-s változatban lesz kapható, és sokak számára lehet jó hír, hogy az üveg hátlapú modellek mellett lesznek matt színű (szürke és fekete), kerámiaburkolatos készülékek is. Az ára viszont már kevésbé örvendetes, hiszen jelenlegi információink szerint itthon 395 ezer forintért kerül majd forgalomba. A P40 Pro ugyan remek készülék, tényleg minden (minőség, képernyő, hardver, fotós képességek) szempontból, de azért kérdéses, hogy kik fogják megvásárolni ennyi pénzért úgy, hogy a Google szolgáltatások hiányában egyáltalán nem nyújt olyan zökkenőmentes élményt, mint bármelyik másik androidos csúcstelefon – erről a problémáról egy korábbi cikkünkben írtunk részletesebben.

Erre készüljön, ha most venne új Huawei telefont Azért fontos odafigyelni, mert a Huawei diadalmenetét csúnyán beárnyékolja, hogy az Egyesült Államok tavalyi szankciójának következtében már nem használhatják a Google szolgáltatásait.

A dolog azért különösen fájó, mert a Huawei tényleg odatette magát, és a pixelháború folytatása helyett inkább arra koncentrált, hogy minél nagyobb, minél jobb lencsék kerüljenek a telefonba, az elérhető legjobb technológiák kíséretében, és ennek hála sikerült is kiemelkedőt alkotniuk a mobilfotózás terén.

A készüléket pár napja már használjuk, hamarosan részletes teszttel is jelentkezünk, és az első tapasztalataink alapján nemcsak fényképezni lehet kiválóan a telefonnal, de minden más területen is megállja a helyét – azt leszámítva, hogy az amerikai szankciók miatt néhány számunkra kifejezetten fontos alkalmazás egyáltalán nem, vagy csak körülményesen használható rajta.

Huawei P40 Pro specifikációk Kijelző: 6,58 hüvelyk, OLED, 2640 x 1200 pixel, 90 Hz

6,58 hüvelyk, OLED, 2640 x 1200 pixel, 90 Hz Chipset: nyolcmagos Kirin 990 5G

nyolcmagos Kirin 990 5G Memória: 8 GB

8 GB Tárhely: 256 GB (bővíthető)

256 GB (bővíthető) Hátlapi kamerák: 50 MP (f/1,9) széles, 40 MP (f/1,8) ultraszéles, 12 MP (f/3,4) periszkópos telefotó (5x), ToF szenzor

50 MP (f/1,9) széles, 40 MP (f/1,8) ultraszéles, 12 MP (f/3,4) periszkópos telefotó (5x), ToF szenzor Előlapi kamerák: 32 MP (f/2,2), ToF szenzor, IR szenzor

32 MP (f/2,2), ToF szenzor, IR szenzor Akkumulátor: 4200 mAh

4200 mAh Gyorstöltés: 40W

40W Vezeték nélküli töltés: 27W + reverse charging

27W + reverse charging Ár: 395 ezer forint

395 ezer forint Megjelenés: 2020. április 6.

Huawei P40

A három bejelentett modell legalapabb darabja első blikkre nem különbözik nagyon a Pro változattól, de azért bőven akadnak eltérések. Már eleve a telefon mérete és a képernyő is valamivel kisebb: utóbbi csak 6,1 hüvelyk, maximum 2340 x 1080 pixel felbontással, a képfrissítés pedig a megszokott 60 Hz. Processzorból és RAM-ból ugyanazt kapjuk, a háttértár viszont csak 128 GB, az aksi 3800 milliamperórás, csak IP53 védelmet kapunk, illetve nincs vezeték nélküli töltés, a gyorstöltés pedig mindössze 22,5 watt.

Kamerák terén szintén szerényebb a sima P40: a 32 megapixeles szelfikamera mellett nincs ToF szenzor, csak egy sima mélységérzékelő, és ennél a modellnél a hátlapra is „csak” három lencse került. A főkamera itt is 50 megapixeles, amit egy 16 megapixeles ultraszéles egység, valamint egy 3x optikai zoomra képes, 8 megapixeles telefotó lencse egészít ki.

A visszafogottabb képességeknek megfelelően az ár jóval alacsonyabb, mint a Pro esetében: 288 ezer forintot kérnek majd érte, és ezen készülék esetében is választható lesz a kerámia burkolatú verzió.

Huawei P40 specifikációk Kijelző: 6,1 hüvelyk, OLED, 2340 x 1080 pixel

6,1 hüvelyk, OLED, 2340 x 1080 pixel Chipset: nyolcmagos Kirin 990 5G

nyolcmagos Kirin 990 5G Memória: 8 GB

8 GB Tárhely: 128 GB (bővíthető)

128 GB (bővíthető) Hátlapi kamerák: 50 MP (f/1,9) széles, 16 MP (f/2,2); ultraszéles, 8 MP (f/2,4) telefotó (3x)

50 MP (f/1,9) széles, 16 MP (f/2,2); ultraszéles, 8 MP (f/2,4) telefotó (3x) Előlapi kamera: 32 MP (f/2,0) + mélységérzékelő

32 MP (f/2,0) + mélységérzékelő Akkumulátor: 3800 mAh

3800 mAh Gyorstöltés: 22,5W

22,5W Vezeték nélküli töltés: nincs

nincs Ár: 288 ezer forint

288 ezer forint Megjelenés: 2020. április 6.

Huawei P40 Pro Plus

Végezetül itt a Huawei übertelefonja, ami ugyanazt a kategóriát képviseli, mint a Galaxy S20 Ultra. A kínaiak ide pakoltak be mindent, amire jelenleg a mobilfotózás terén képesek. Hardver szempontjából valamivel többet kapunk, mint a P40 Pro esetében, hiszen ide már 12 GB RAM került, a 6,7 hüvelykes kijelző 120 Hz-es frissítésre is képes, 55 wattos a gyorstöltés, a hátlapon pedig öt kamerát találunk.

Az 50 megapixeles főegység, és a 40 megapixeles videózásra szánt kamera megegyezik a Prón található variánsokkal, a periszkópos telefotó lencse viszont itt már 10x optikai és 100x digitális nagyítást biztosít, és emellé jár még egy szintén 8 megapixeles, sima telefotó egység, ami önmagában 3x optikai zoomra képes. Az ötödik kamera ezen a készüléken is egy ToF szenzor.

Ellentétben a két másik változattal, ez a modell nem kerül forgalomba tavasszal, csak valamikor június végén, méghozzá fekete és fehér színben, méghozzá meglehetősen borsos, 490 ezer forintos áron.

Huawei P40 Pro Plus Kijelző: 6,7 hüvelyk, OLED, 3160×1440 pixel, 120 Hz

6,7 hüvelyk, OLED, 3160×1440 pixel, 120 Hz Chipset: nyolcmagos Kirin 990 5G

nyolcmagos Kirin 990 5G Memória: 12 GB

12 GB Tárhely: 512 GB (bővíthető)

512 GB (bővíthető) Hátlapi kamerák: 50 MP (f/1,9) széles, 40 MP (f/1,8) ultraszéles, 8 MP (f/4,0) periszkópos telefotó (10x), 8 MP (f/2,0) telefotó (3x), ToF szenzor

50 MP (f/1,9) széles, 40 MP (f/1,8) ultraszéles, 8 MP (f/4,0) periszkópos telefotó (10x), 8 MP (f/2,0) telefotó (3x), ToF szenzor Előlapi kamera: 32 MP (f/2,2), ToF szenzor, IR szenzor

32 MP (f/2,2), ToF szenzor, IR szenzor Akkumulátor: 4200 mAh

4200 mAh Gyorstöltés: 55W

55W Vezeték nélküli töltés: 30W + reverse charging

30W + reverse charging Ár: 490 ezer forint

490 ezer forint Megjelenés: június vége

A specifikációk ismeretében, és az első tapasztalataink alapján a P40 telefonokkal a Huawei ismét beverekedte magát a mobilpiac legjobb készülékei közé, legalábbis ami a hardvert és a fotós képességeket illeti. A Google szolgáltatások hiánya ugyanakkor sötét fellegként nehezedik a P40 termékcsaládra, hiszen hiába kínálnak kiváló funkciókat meglehetősen csábító formában, szoftveres oldalon azért vannak olyan hiányosságok, amik elriaszthatják a vásárlókat ezektől a készülékektől.