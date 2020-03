A PlayStation 5 futtatni fogja szinte az összes PS4-es játékot

A Sony a héten minden korábbinál több információt árult el a terveik szerint idén ősszel érkező PlayStation 5 konzolról: egy kifejezetten hosszú online előadás keretében részletekbe menően kitárgyalták, hogy milyen hardver kerül a gépbe, és azt is, hogy ez milyen előnyökkel jár a fejlesztők, és így a videojátékok szempontjából. A stream során ráadásul az is elhangzott, hogy a PlayStation 4 száz legjobb játéka biztosan futni fog a PS5-ön is, tehát visszafelé is kompatibilisek lesznek.

Az információ sokakat érzékenyen érintett az interneten, hiszen mindenki arra számított, hogy a szintén idén érkező Xbox Series X mintájára az összes PlayStation 4-es program futtatható lesz a Sony új konzolján – ennek hatására rögtön meg is jelentek az olyan véleménycikkek, amik szerint a japánok ezzel komoly versenyhátrányba kerültek a Microsofthoz képest.

Időközben ugyanakkor kiderült, hogy az új PlayStation nem csak a Top 100 PS4-es játék futtatására lesz képes. A Sony egy közleménnyel tisztázta a helyzetet: állítják, hogy a 4000-nél is több programot számláló PlayStation 4 katalógus jelentős része simán játszható lesz a PS5-ön, és emellé azt is ígérik, hogy a régebbi játékok magasabb felbontásban és jobb képfrissítést fognak produkálni, mint a jelenlegi gépeken.

PlayStation 5 specifikációk: