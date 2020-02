Indul a legfontosabb magyar e-sport bajnokság

Az országos selejtezők után márciusban elindul az első számú magyarországi e-sport bajnokság, a K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokság 2020-as alapszakasza.

A versenysorozatban idén 7 versenyszámban, 15 millió forintos összdíjazás mellett mérhetik össze tudásukat a legjobb hazai e-sportolók és csapatok.

Horváth Magyary Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója szerint az e-sport Magyarországon is egyre meghatározóbb, a tavalyi bajnokság közvetítését már több mint 700 ezer ember nézte. A K&H idén már a teljes versenysorozatot támogatja.

Biró Balázs, a Magyar E-sport Szövetség (HUNESZ) elnöke kiemelte, hogy fontos évad következik, hiszen most vezetik át a játékosokat és csapatokat a valós jogi személyiségekkel rendelkező egyesületek és csapatok világába.

2020-ban az eddigi öt játék, a League of Legends (LoL), a Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), a Rainbow Six Siege (R6S), a PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) és a Hearthstone, mellett idén további két játékban – FIFA 20 és Gran Turismo Sport – is összemérhetik tudásukat a hazai e-sportolók és csapatok. League of Legends-ben 104, CS:GO-ban 147, Rainbow Six Siege-ben 76 csapatnevezést regisztráltunk a második szezon osztályozó kupái során, ez összesen 1635 egyéni nevezést jelent a fenti három játékban.