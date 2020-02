Így parkolhat olcsóbban Budapesten

Korábban mi is többször írtunk a díjnyertes magyar Parkl szolgáltatásról, amivel kicselezhető a budapesti parkolási káosz. A mobilapp segítségével a hétköznapi autósok elől elrejtett, kihasználatlan parkolóhelyek válnak elérhetővé, olyan szállodák és irodaházak garázsai is használhatóvá válnak, ahová egyébként nem lehetne bejutni.

A Parkl közleménye szerint az egyik leggyakoribb problémát az jelenti, ha az autósok elfelejtik leállítani a futó mobilparkolásukat, ami akár 5-6 órás extra költséget is jelenthet a nap végén. Erre reagálva most elérhetővé tesznek egy új, emlékeztető funkciót.

Továbbá február 10-14. között a Parkl egy hétig teljesen átvállalja a közterületi parkolások kényelmi díját,

majd ezt követően az eddigi 90 forintos kényelmi díjat tartósan 65 forintra csökkentik. Ezzel pedig az egyik legmegfizethetőbb mobilos utcai parkolást teszi elérhetővé a regisztrált autósok számára.

A mobilapp felületén már nemcsak automatikusan meghosszabbíthatjuk a napon belüli (vagy túli) parkolásunkat, de kérhetjük, hogy egy-két óra múlva – vagy akár egyedi emlékeztető formájában – értesítést is kapjunk. A fejlesztők hangsúlyozzák, hogy ezzel nem lett sem bonyolultabb, sem időigényesebb a folyamat, hiszen egy felületen találjuk meg ezeket a beállításokat. Egy gombnyomással – plusz költség nélkül – viszont több ezer forintot is spórolhatunk az állandó rohanásban. Februártól a kényelmi funkciót a kényelmi díj csökkentése is követi.

Hogyan működik a Parkl?

A Parkl térképen mutatja a rendelkezésre álló zárt téri parkolóhelyeket – köztük a nagyközönség számára korábban rejtett szállodák, irodaházak, társasházak garázsait – melyek nagy részét csak az applikáción keresztül tudjuk elérni.

Amellett, hogy megkímél minket a készpénzes fizetéstől, nem kell bajlódnunk a ki-bejutással, illetve a papíralapú parkolójegy váltással sem, hiszen az app automatikusan nyitja a parkolóház sorompóját. Ha pedig végeztünk, akkor nem kell aprókat keresni és az automatánál várni.

(Kiemelt kép: Parkl)