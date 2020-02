Ezekkel építheti fel a NASA a holdbázist

A Holdon is van oxigén, és használni is tudjuk

A NASA munkáját a The Assemblers-nek (építők, összerakók) nevezett automata robotok segíthetik az űrben, a Holdon, és talán egyszer a Marson is – olvasható a space.com szakportálon. Az egyik prototípus munkájáról már videó is van, amelyen az eszköz “nézőpontjából” láthatjuk, ahogyan dolgozik, jelen esetben csak próbaszereléseket végez.

A cél az, hogy a robot a Földtől távol képes legyen magától összeszerelni napelemeket, vagy egyéb olyan, az emberi életet segítő eszközöket, amelyek darabokban érkeznek majd a célállomásra. A projektet a NASA nagyobb összeggel támogatta, azért, hogy fejlesszen olyan technológiát, ami elősegítheti az emberes űrmissziók létrejöttét.

A The Assemblers végső állapotban egy olyan robotflottát fog jelenteni, amely képes egymással együttműködni, felismerni, ha valami hiba csúszott az összeszerelésbe, és tudjon javítani is rajta. Ez elég bonyolult feladat gépek számára, ezért van még mit fejleszteni a rendszeren.