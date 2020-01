Egy magyar csapat már a jövőt építi Jakabszálláson

Itthon is dolgoznak a Skai nevű személyszállító drónon, ami a jövő közlekedésének egyik alappillére lehet. A hatrotoros jármű nemcsak önvezető lehet, de abszolút környezetbarátra tervezik: hidrogéncellás motorok hajtják, és a gép csak vízpárát juttat vissza a környezetbe.

Jó eséllyel mindenki emlékszik azon jelenetekre Az ötödik elem című filmből, ahol repülő járművek cikáznak New York felhőkarcolói között, és a légitaxi annyira hétköznapi, mint manapság az utakon közlekedő négykerekű változatok. Az 1997-es film premierjekor ez még abszolút sci-finek tűnt, 23 évvel később viszont már jó pár cég dolgozik azon, hogy a vízió valósággá váljon.

Futurisztikus és környezetbarát

Közéjük tartozik a Jakabszállási repülőtér szomszédságában székelő Genevation Aircraft Kft. is, aminek vezetői január 22-én mutatták be a Skai nevű, amerikai közreműködéssel készülő méretes drón modelljét, aminek a kész változata – a tervek szerint – 500 kg súly (ami akár 5 személyt is jelenthet) szállítására lesz képes négy órán keresztül, pilótával vagy akár anélkül. A külsőre kellően futurisztikus jármű ráadásul nemcsak azért a jövő járműve, mert önvezető is lehet, de emellé abszolút környezetbarát: a rotorokat hidrogéncellás motorok hajtják, a gép csak vízpárát juttat vissza a környezetbe, és a speciális akkumulátorok feltöltéséhez sem szükséges szén- vagy atomerőművek által előállított energia.

„Túl szép, hogy igaz legyen” – mondhatnánk, azonban csak félig lenne igazunk. A Jakabszálláson kiállított modell ugyan még nem működőképes, felszállni nem tud, de a meghajtáshoz és az építéshez szükséges technológia már rendelkezésre áll. Utóbbi a hazai csapat érdeme: ők tervezték és gyártották a hidrogénmeghajtásért felelő amerikai Alaka’i számára a strapabíró, ugyanakkor könnyű szerkezetet. A nyugati partner pont azért választotta a Genevationt, mert a magyarok már kellően tapasztaltak a kisebb súly eléréséhez nélkülözhetetlen karbon-, acél- és titánkompozitok fejlesztésében és felhasználásában.

A két cég tervei szerint 2023-ra elkészül a fentebb tárgyalt paraméterekkel bíró, repülni képes prototípus, és az amerikai felet képviselő Fehér Ákos azt is elmondta, hogy az egyik legfontosabb cél egy olyan szerkezet fejlesztése, ami később az autókhoz hasonlóan nagy mennyiségben sorozatgyártható – nem úgy, mint a napjainkban készülő repülők, amikből évente maximum pár száz készül el.

A közeljövő zenéje

Az Alaka’i terve ugyanis az, hogy a közösen tervezett drón a jövő közlekedésének alapja legyen, kiszolgálva az olyan, a légiközlekedés felé kacsintgató cégek leendő igényeit, mint az Uber vagy a Lyft. Abban persze Fehér Ákos, és Dr. Farkas Csaba, a Genevation társtulajdonosa is egyetértett, hogy mindez még abszolút a jövő zenéje. 2023-ban ugyanis hiába emelkedik a levegőbe a Skai, az még legalább két év, amíg az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) engedélyezi a jármű bármilyen jellegű használatát – és akkor még csak az Egyesült Államokról beszélünk.

Az engedélyeztetés folyamata azért ennyire időigényes, mert a már létező járművekkel ellentétben (repülők, helikopterek) a Skai egy olyan kategóriát képvisel, ami igazából még nem nagyon létezik, így a használatához szükséges tanúsítványok kialakítása és megszerzése egyáltalán nem rutinfeladat.

És persze számításba kell venni azt is, hogy a társadalom és a városok még nincsenek felkészülve az ilyen megoldások befogadására. Éppen ezért szinte biztos, hogy először a szállításban fognak megjelenni a Skai és a hozzá hasonló megoldások, például kórházak és raktárak között, majd innen terjed tovább a technológia a személyszállítás felé. Persze ezt sem úgy kell elképzelni, hogy a légitaxi rögtön házhoz jön, hiszen az épületeink egyáltalán nincsenek felkészítve ilyen járművek fogadására, sokkal valószínűbb, hogy a nagy metropoliszokban először buszmegállókhoz hasonló, előre meghatározott pontok között közlekednek majd az első, olyan, vélhetőleg autonóm drónok, amik már embert is szállítanak.

Megvan a tapasztalat

Ennyiből talán már leszűrhető, hogy a jövőt formáló cégek előtt még rengeteg feladat és akadály áll, mire megvalósul Az ötödik elemre hajazó légiközlekedés, ugyanakkor a magyar csapat a saját feladatát illetően már kellő tapasztalattal rendelkezik. Szabó Viktor, a Genevation ügyvezetője a sajtótájékoztatón elárulta, hogy nem a Skai az első gép, aminél alkalmazzák a tömegcsökkentésben hatalmas szerepet játszó hibrid térrács-szerkezetet. Utóbbi volt Dr. Farkas Csaba doktori disszertációjának témája, és ez a megoldás hívta életre a repülőgép építéssel foglalkozó, jelenleg 34 embert foglalkoztató céget is.

A 2014-ben alapított Genevation első, könnyűszerkezetes repülője, a Genpro már 2016-ban a levegőbe emelkedett, és 2018-ban a magyar csapat ezzel a járművel szerezte meg a harmadik helyet a csehországi műrepülő Európa-bajnokságon, a 100 milliós vételárról induló jármű egy példánya pedig jelenleg is az Egyesült Királyságban állomásozik, és rendszeres résztvevője az angol kupasorozatnak.

A Skai mellett a Genevation hangárjában a Genprót is lehetőségünk adódott megcsodálni, és a két gép tökéletes egyvelegét adta jelennek és jövőnek. A fekete/sárga szépséghez hasonló masinákat már mindannyian láthattunk a levegőben, és a legtöbbünk még simán megéli, hogy a hatrotoros légitaxit is lássa megemelkedni, sőt bőven lesznek olyanok, akik utazni is fognak a jövő járműveivel.