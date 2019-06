Magyar srác tervezte a jövő Mercedesét

A Daimler tulajdonában lévő Mercedes-Benz már 17 éve vesz részt szakmai és oktatási partnerként a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Formatervező Tanszékének Járműtervező programjában: a hallgatók minden szemeszterben a járműgyártótól kapnak tervezői feladatot, amin egy féléven át dolgozhatnak. Ezen idő alatt a hallgatók bemutathatják a folyamatban lévő munkáikat a Mercedes-Benz szakembereinek, akiktől visszajelzést és hasznos tanácsokat kapnak a folytatást illetően.

Egy ilyen konzultáció zajlott június 19-én a MOME megújult campusán: a diákoknak ezúttal egy olyan koncepcióval kellett előállniuk, aminél egy általuk választott márkát kereszteztek a Mercedesszel. A rajzokat és agyagmodelleket is felvonultató prezentációkon viszont nemcsak Robert Lesnik, a Mercedes-Benz külső formatervezési részlegének vezetője vett részt, de Filczer Balázs is, aki már több mint három éve dolgozik dizájnerként a német vállalat sindelfigeni dizánjstúdiójában. Az ő keze munkáját dicséri a Shanghaji Autószalonon bemutatott Mercedes-Benz Concept GLB kompakt off-road koncepciómodell is.

Sikersztori

Balázs a MOME korábbi formatervező hallgatója, aki 2012-ben kezdte el a képzést, így került kapcsolatba a Mercedes munkatársaival, pont olyan szakmai feladatok bemutatói során, mint a 19-ére szervezett esemény. A fiatal dizájner 2015-ben szerezte meg a diplomáját, ezt követte egy féléves szakmai gyakorlat a sindelfigeni központban, ami után a Mercedes rögtön állást ajánlott neki.

Lenkei Balázs, a MOME Formatervező Tanszékének egyetemi adjunktusa szerint a német céggel közösen folytatott program egyik célja, hogy minden szemeszter végén legalább egy ember kijusson Sindelfigenbe, ugyanakkor a verseny világszinten is jelentős a gyakorlati helyekért, és a kijutás egyáltalán nem automatikus, ahogy az sem, hogy a féléves periódus végén állásajánlatot kap a szerencsés kiválasztott.

Filczer Balázs története ilyen szempontból egyértelmű sikersztori,

és a fiatal srác jó eséllyel a világ egyik legszerényebb dizájnere, hiszen kérdésünkre, hogy mi segíthette hozzá, hogy pont őt válasszák ki gyakornoknak a Mercedesek külalakjáért felelős központban, nem tudott konkrét választ adni. Lenkei Balázs viszont tudni véli a siker titkát: az adjunktus szerint Balázs sosem elégedett meg annyival, hogy teljesített egy feladatot, megvolt benne a kíváncsiság és a motiváltság, hogy tovább és tovább dolgozzon, újabb variációkat és lehetőségeket próbálva ki.

Lenkei szerint ezt a hozzáállást a német cégnél is észrevették, az elhivatottságot pedig Robert Lesnik is megerősítette egy anekdotával. A formatervezési vezető első tanácsa az volt Balázs számára, hogy tanuljon meg németül, hiszen a cégnél hiába beszél mindenki angolul, a közös munka során fontos szerepe lehet a második nyelvnek. A fiatal dizájner pedig így tett, ami külső szemlélő számára egyértelműnek tűnhet, de Lesnik számára visszaigazolás volt, hogy jól döntött, hiszen a történethez azt is hozzátette, hogy akadnak olyan kollégái Sindelfigenben, akik még 15 év után sem voltak képesek erre.

Ami céges gyakorlatot illeti, Lenkei azt is kiemelte, hogy a frissen végzett diákok nem kávét főznek, tervezniük kell, olyan munkát végeznek, ami valamilyen módon hasznot jelent a cégnek. Balázs több projekten is dolgozott, amiből az egyik JET Class nevet kapta: ez egy olyan koncepció, ahol a luxus- és magánrepülőgépek megjelenése lett átültetve személyautó-formába.

Balázs számára a legfontosabb, amit megtanult a gyakorlat során, hogy miképp realizálódnak az álmok egy igazi sorozatgyártott autóban. Elmondása szerint fontos, hogy az ember jól bánjon a rendelkezésre álló idővel, hiszen amíg az egyetemen egy szemeszter állt rendelkezésre a feladatok teljesítésére, addig egy stúdióban ennél sokkal gyorsabban történnek a dolgok. Emellett a műszaki követelményeknek és elvárásoknak megfelelően kell tervezni, és tudni kell reagálni a kritikákra és mások ötleteire is.

Csapatmunka

Mióta a Mercedesnél dolgozik, Balázs több projektben is részt vett, jelenleg is párhuzamosan dolgozik eltérő feladatokon, viszont – érthető módon – az idén áprilisban bemutatott Mercedes-Benz Concept GLB az egyetlen, amiről bármit elmesélhetett.

Az egykori MOME-s diák az Exterior Design csapat tagja, és az off-road tanulmányautó külalakja lényegében az ő munkája. Ezt persze nem úgy kell elképzelni, hogy az egészet ő rajzolta és modellezte le, hiszen egy ilyen jármű külsejének (a belső teljesen más tészta) megtervezése nem egy ember, hanem több csapat közös munkája. A szálak ugyanakkor a magyar srác kezében futottak össze, a karosszériától kezdve, a tükrökön, a fényszórókon, a csomagtartón és a hűtőrácson át egészen a felnikig.

A munka a nulláról indult,

hiszen ez egy elődök nélküli modell, a cél pedig az volt, hogy szülessen egy, a GLA és GLC közötti új osztály, a GLB, ami egy kompakt, de nagy teljesítményű, hét személy befogadására képes off-road jellegű járművet takar. A folyamat egy úgynevezett mood board felállításával indult, ami képek formájában tartalmazott minden inspirációt (ez lehet egy motor, de akár egy labda is), majd a műszaki tartalmat figyelembe véve, a Mercedes dizájn filozófiáját (sensual purity) követve elindult a tervezés.

Balázs saját bevallása szerint egy nagyon szabad és nagyon kreatív folyamat, de emellé azt is kiemelte, hogy a projekt megvalósítása során folyamatosan zajlik az egyeztetés a különböző osztályokkal, hogy megvalósítható-e a megálmodott elképzelés, megfelel-e az ergonómiai szempontoknak vagy éppen az adott autószegmens iránt támasztott követelményeknek.

A végeredmény egy 4,62 méter hosszú, 2,82 méter tengelytávú SUV lett, ami tényleg képes hét személy befogadására. A védőburkolatoknak hála a modell strapabíró benyomást kelt, ami csak fokoznak a 17 hüvelykes felniken pihenő terepgumik és a tetőboxba épített extra LED-fényszórók is.

A motorháztető alatt pedig egy 224 lóerős, 350 Nm leadására képes 2 literes benzinmotor található, ami egy nyolcfokozatú duplakuplungos váltó segítségével továbbítja az erőt a kerekekhez. Adott az összkerékhajtás is, méghozzá három előre programozott móddal: Eco/Comfort, Sport és Offroad.

Hamarosan az utakon?

Habár a Mercedes hivatalosan még nem közölte, hogy mi a terve a GLB tanulmányautóval, de az áprilisban bemutatott jármű sorozatgyártásra késznek tűnik, szóval egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a Filczer Balázs közreműködésével készült modellt (vagy annak egy némileg átdolgozott verzióját) a közeljövőben akár már az utakon is viszontláthatjuk.

Erre utal az is, hogy 2013-ban szintén a Shanghajban mutatkozott be a Concept GLA szabadidőmodell, aminek a szériagyártású kivitele azóta már fontos részét képezi a Mercedes-Benz SUV-kínálatának.

Kiemelt kép: Marjai János / 24.hu