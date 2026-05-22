Mikor mennyit lehet letiltani a nyugdíjból? A nyugdíjszakértő válaszol

Farkas András nyugdíjszakértő – mivel sok kérdés érkezett hozzá a témában – összefoglalta, mikor lehet, és mikor nem lehet a nyugdíj összegéből végrehajtással letiltani.

Nyugdíjösszeg, ami mentes a letiltástól

A szabály az, hogy a nyugdíj összegéből mentes a végrehajtás alól a nettó minimálbér 60 százalékának megfelelő összeg (kivéve, ha a tartozás gyermektartásdíjjal – ideértve a szüléssel járó költséget is – kapcsolatos).

2026-ban 322 800 forint a bruttó minimálbér, ennek nettója 214 662 forint. A nettó minimálbér 60 százaléka tehát 128 797 forint. Így ha a nyugdíj összege (a kerekítés kötelező szabálya szerint) nem haladja meg a 128 800 forintot, akkor 2026. február 1-jétől mentes a letiltás alól (a gyermektartásdíj-tartozás kivételével). Ennél nagyobb nyugdíjak esetén pedig azzal kell számolni, hogy a magasabb nyugdíj teljes összegéből 128 800 forintnyi az a rész, amely a végrehajtás alól mentes (a gyermektartásdíj-tartozás kivételével).

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint levonással érintett ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a levonást érintő változásról (csökkenés vagy megszűnés) minden esetben tájékoztatást küld az ellátásban részesülő ügyfeleinek, illetve a végrehajtási ügy más szereplőinek (végrehajtó, végrehajtást kérő). Az értesítés tartalmazza azt is, hogy az intézkedést milyen okból és melyik hónaptól hajtja végre a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság – tette hozzá Farkas András.

Hogyan tilthatnak le a nyugdíjból?

Amikor a nyugdíjból letiltanak, akkor a levonásra vonatkozó általános rendelkezéseket is alkalmazni kell (a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján), melyek a következők.

Tartozás esetén alapesetben legfeljebb a nyugdíj összegének 33 százaléka vonható le.

A nyugdíj összegének 50 százaléka vonható le akkor, ha több letiltás van érvényben a nyugdíjassal szemben, vagy gyermektartásdíjról, vagy jogalap nélkül felvett nyugdíjról van szó.

Ha e két főszabály szerint alkalmazott levonás után a fennmaradó összeg több, mint 200 ezer forint, akkor a 200 ezer forint feletti rész korlátlanul levonható.

Figyelem, így a nyugdíj összegének több mint 50 százalékát is levonhatja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság – emelte ki a nyugdíjszakértő.

A nyugdíj összegéből mentes a végrehajtás alól a nettó minimálbér 60 százalékának megfelelő összeg, kivéve, ha a tartozás gyermektartásdíjjal (ideértve a szüléssel járó költséget) kapcsolatos.

Levonás nem rendszeres nyugdíjas juttatásokból

A nem havonkénti rendszerességgel járó egyszeri kifizetésekből – egyebek között a 13. és a 14. havi nyugdíjból, valamint a nyugdíjprémiumból – kizárólag a gyermektartásdíj-követelés, vagy polgári perben vagy büntetőeljárásban az adóssal szemben a bűncselekmény következtében keletkezett és a természetes személy sértett javára megállapított polgári jogi igény összege vonható le.

A társadalombiztosítási nyugellátás mellett ugyanezek a szabályok vonatkoznak a korhatár előtti ellátásra, szolgálati járandóságra, táncművészeti életjáradékra és átmeneti bányászjáradékra.

Az árvaellátásból – legfeljebb 50% erejéig – kizárólag a jogalap nélkül felvett árvaellátást lehet levonni.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiból (rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás) legfeljebb 33 százalékot lehet levonni. A levonás a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak legfeljebb 50 százalékáig terjedhet gyermektartásdíj-tartozás, illetőleg jogalap nélkül felvett rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, valamint több letiltás esetén.

Ellátások, amelyek mentesek a letiltás alól

A letiltás alól mentes egyebek között:

a nemzeti gondozási díj és a hadigondozottak pénzbeli ellátása, valamint a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított kárpótlási célú életjáradék,

az időskorúak járadéka,

a bányászok egészségkárosodási járadéka,

a fogyatékossági támogatás.

