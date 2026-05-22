Költségvetési csalás és hűtlen kezelés miatt nyomoz a NAV az NKA-támogatásokkal ügyében

Varga Jennifer / 24.hu
2026. 05. 22. 16:41
Nyomoznak a kiszórt milliárdok miatt.

Nyomozás folyik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaival kapcsolatban – derítette ki a Telex. A lapnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rövid válaszában azt közölte, „a NAV költségvetési csalás, valamint hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást. A büntetőeljárás eredményessége és a nyomozás érdekére tekintettel az üggyel kapcsolatban jelenleg nincs nyilvánosságra hozható információ.”

Ahogy arról lapunk is rendszeresen beszámolt, az NKA körüli botrány akkor robbant ki, amikor Molnár Áron a Magyarország Kedvenc Reggeli Műsorában megosztotta: az NKA alá tartozó Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) 17 milliárd forintot osztott ki 2025-ben a nyilvánosság kizárásával. A Független Előadó-művészeti Szövetség feljelentést tett az ügyben, az NKA pedig szakmai és pénzügyi beszámolót kért be a támogatottjaitól. Molnár a szervezet elnökét, Hankó Balázst is lemondásra szólította fel – Vidnyánszkyval együtt. Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azóta menesztette a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) vezetőjét, Krucsainé Herter Anikót, aki intézte az NKA kifizetéseit.

